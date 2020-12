Mihai Trăistariu, care va împlini 41 de ani în 12 decembrie, a intrat în panică de cand cu pandemia de coronavirus şi a făcut un gest extrem ca să facă rost de bani. După ce în primăvară a investit toţi banii strânşi şi a făcut şi credit pentru a lua 6 garsoniere pe Litoral, iată că acum s-a văzut nevoit să vândă o locuinţă pentru că nu mai poate plăti ratele la bancă, potrivit click.ro.

“Eu deja am făcut un gest extrem, mi-am vândut una dintre locuinţe şi tot panicat sunt, pentru că aveam 20.000 de lei rată pe lună la bancă. Şi dacă mergeam în ritmul în care mergeam înainte era ok, mă descurcam, dar cu pandemia asta s-a blocat toată viaţa mea şi atunci am fost nevoit să-mi vând un apartament şi aşa am redus rata la 6.000 de lei pe lună. Măcar atât am putut, din ianuarie o să încerc să îmi amân ratele pentru că iarăşi mă sperie restricţiile astea, sunt blocat”, a declarat panicat artistul, conform sursei citate.

