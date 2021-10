De doi ani de zile Mihai Trăistariu se luptă cu pandemia! A făcut și Covid, dar, spre norocul lui, a avut o formă ușoară. Apoi a anunțat că va fi primul care își va administra serul anti-Covid. Între timp, însă, cântărețul a tot ezitat să-și facă vaccinul de frica reacțiilor adverse, notează click.ro.

Acum însă, în al 12-lea ceas, solistul a decis să-și facă vaccinul, de teamă că îi va interzis accesul la concerte, ceea ce ar însemna să ajungă să moară de foame, ca mulți alți colegi loviți de pandemie. Mihai Trăistariu și-a anunțat fanii că va merge să facă prima doză de vaccin. A detaliat și motivele acestei decizii, luate după aproape un an de chibzuință.

“Am fost primul artist care a anunțat că se va vaccina, încă din decembrie 2020, când ne anunțau că a apărut miracolul numit vaccin. Din mers, am tot ezitat, pentru că micii și berea, loteria vaccinării și campania groaznică și forțată dusă de Guvern… nu m-au mai convins. Bașca, am început să mai fac și politică, intrând în conflict cu toți prietenii mei. Am tot așteptat. Am tot comentat. Am tot zis să văd până unde se va ajunge. (…) Însă… Mă voi vaccina forțat de situație! Ca să pot cânta! (…) Mă voi vaccina pentru colega mea, care face acum videochat ca să-și poată plăti facturile. Mă voi vaccina pentru colegul meu care face taximetrie, deși știe să cânte perfect la 3 instrumente, iar specialiștii îl consideră un fenomen în domeniul muzical.”, e parte din mesajul scris de Mihai Trăistariu, pe Facebook, potrivit sursei citate.

