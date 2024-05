Prima semifinală Eurovision a avut loc marți seară, în orașul Malmö Arena, din Suedia, unde au fost selectate primele 10 țări care vor merge în finala de sâmbătă. Joi seară, se desfășoară cea de-a doua semifinală. Mihai Trăistariu a împărtășit impresiile lui după prima semifinală reporterilor Click!. Artistul este șocat!

Ţările care şi-au asigurat până acum locul în finala de sâmbătă a concursului Eurovision sunt: Serbia, Portugalia, Slovenia, Lituania, Finlanda, Cipru, Irlanda, Luxemburg, Ucraina şi Croaţia, ultimele două fiind considerate favorite.

Marți 7 mai, a avut loc prima semifinală a concursului, urmând ca în această seară să se desfășoare cea de-a doua semifinală.

„Am urmărit pe YouTube prima semifinală Eurovision pentru că TVR nu transimite, România neparticipând la concurs. Spectacolul mi-a plăcut foarte mult, mai mult decât tot ce am văzut vreodată în anii trecuți. Adică designul, coregrafiile, grafica, totul mi se pare spectaculos. A luat o amploare foarte faină Eurovisionul, pe partea aceasta de show-uri. Pot să zic că show-urile depășesc vocile. Nu prea se mai caută voci, mai mult primează punerea în scenă. Unii s-au depășit pe ei, chiar mă minunam ce spectacol fain au făcut. Am ochit una cu draci-vârcolaci, Irlanda parcă, s-a și calificat în finală și am auzit că este chiar favorită! Și asta pentru că Eurovisionul nu mai e un concurs de creație, așa cum s-a lansat în 1956. Atunci trebuia să fie melodia făină! (…) A mai venit și una nud, efectiv era goală, cu niște bărbați goi, bine acoperiți puțin în față cu o costumație care imita pielea”, a declarat Mihai Trăistariu, pentru Click!

