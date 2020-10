Mihai Trăistariu a avut parte de un şoc atunci când s-a trezit cu casa în flăcări. Artistul deţine mai multe apartamente la malul mării, pe care le închiriază celor care vor să-şi petreacă concediul pe litoral. Într-unul din ele l-a cazat și pe fratele lui mai mare, Vasile, care i-ar fi făcut o mare pagubă, potrivit click.ro.

Artistul a fost profund dezamăgit de atitudinea fratelui său, deoarece acesta nu şi-a cerut nici măcar scuze pentru cele stricate. „Mi-a dat foc la casă. Eu fac un bine și uite cum se întoarce. L-am chemat pe fratele meu la mare și l-am cazat într-un apartament de-al meu și el ce-a făcut? Mi-a dat foc la dulapuri. Și m-a sunat așa foarte relaxat și mi-a zis: «Am dat foc puțin aici, au ars mânerele de la dulap. Am vrut să îmi usuc cămașa la aragaz și nu am fost atent și a luat foc dulapul de la bucătărie». Nu am pretenții să îmi întorci înapoi, dar să ai bunul simț să spui măcar un mulțumesc”, a dezvăluit Mihai Trăistariu în interviul pentru Antena Stars, conform sursei citate.

