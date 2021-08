Mihai Trăistariu este fericit că și-a reluat activitatea și se descurcă mai bine cu ratele la bancă de când a început să cânte pe Litoral, pentru turiști. În paralel mai face bani cu Academia lui de Artă și din închirierea unor garsoniere, la mare. S-a mutat în blocul în care deține aceste locuințe și se ocupă personal de afacere.

Click!: Cum te mai descurci cu ratele? Eşti pe mai multe afișe la mare.

Mihai Trăistariu: Au revenit concertele. Eu, pentru că locuiesc în Constanța, sunt în fiecare seară pe la resorturile de lux, pe la teatrele de vară și pe la terase, și atunci, prin rotație, cânt aproape seară de seară în 7 sau 8 locuri. Sunt seri și cu câte 5 locuri în care cânt. Chiar dacă sunt bani mai puțini, cânt trei piese colo, cinci dincolo și se strâng niște bănuți cât să pot supraviețui perioadei acesteia crunte. Dar e bine că și-au revenit lucrurile și nu mai sunt restricții deloc. Sunt și pe afișele lui Bebe Mihu, cu toți artiștii lui. Avem cântări miercurea, joia, sâmbăta, duminica. Mai sunt pe la resorturi în Olimp și Mamaia, am și un botez în decembrie, nunțile s-au dus la anul. Și pentru că am luat avansul, o să se țină. A mai venit o nuntă în septembrie și sper să înceapă zilele orașelor. Am pe 21 august la Onești, iată că se fac și evenimente mai mari, Doamne ajută să fie bine! Cumva concertele încep să intre pe făgașul normal, chiar dacă nu sunt atât de multe ca înainte de pandemie, dar măcar s-a deschis treaba și putem să ne reluăm activitatea, pentru că eu mi-am vândut un apartament în Constanța, să pot trece de perioada aceasta. Aveam rate de 20000 de lei, adică 5.000 de euro și am reușit vânzându-mi apartamentul din Constanța, unde am locuit 20 de ani. Mi l-am vândut și m-am mutat la malul mării, unde am 6 garsoniere pentru turiști și într-un apartament cu două camere m-am mutat eu. După ce am vândut apartamentul ca mai scap din rate, am ajuns la 7200 lei rata. E mai ușor acum, dar tot e mult, că trebuie să-i produc lunar

Te-ai mutat la malul mării. Te-ai obișnuit?

Am avut un teren în Mamaia Nord, cumpărat în 2007. Voiam să-mi fac casa visurilor, n-am avut bani suficienți, dar Mamaia Nord a explodat și s-a transformat în stațiune. Un dezvoltator mi-a propus să-i dau terenul pentru 6 studio-uri mari, de 36 mp și un apartament cu 2 camere și am făcut schimbul. Am stat o săptămână pe gânduri. Cum dau eu terenul vieții mele de la malul mării, dar pentru că locuințele produc bani, am preferat acest schimb. Și, din vara trecută, am început să le închiriez pentru turiști. Din ianuarie m-am mutat la malul mării. E pustiu iarna, dar e frumos, e o liniște totală, nu e nimeni pe aici, stau singur în bloc și mă distrează. Mai vezi lumină la 200 de metri, peste tot numai căței, îi hrănesc pe toți. Știu toate cartierele, fiecare cățel, ce a mai fătat, dar îmi place. Acum e aglomerat. Dimineața mă ocup de cazări cu turiștii, merg să-i întâmpin, le dau apartamentul, mă văd cu camerista, duc rufele, le mai aduc lenjerie… Apoi mă odihnesc, că seara am concertele. Deci vara e destul de ocupată, mă bucur că am acest business nou, nu credeam că mă pricep la cazări. Dar uite că Mamaia a explodat, a devenit cea mai căutată pe Litoral, iar eu sunt în mijlocul stațiunii, chiar în centru. Am dat lovitura, mă simt norocos, mai supraviețuiesc, fac 20.000 de euro pe vară. Am de gând în toamnă să-i pun în bancă să-i țin tot anul, că ne amenință ăștia cu Delta și nu mai știu ce să mai fac. Și, decât să stau speriat, mai bine țin banii în bancă.

