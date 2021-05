Mihai Trăistariu are deja o școală de muzică și își închiriază garsonierele din Mamaia, însă mai vrea să-și facă o afacere. Mihai Trăistariu (41 de ani) le-a povestit reporterilor Click! că vrea să-și facă o televiziune la Constanța, unde să promoveze tinerele talente.

„Am tot mers în ultimii ani la festivaluri și cu managera mea am ajuns la concluzia să facem noi o televiziune artistică, prin care să promovăm acești copii talentați pe care îi descoperim. Ne-am dus la CNA, am depus documentația și așteptăm să se facă ședința. Undeva prin toamnă, dacă ne ajută Dumnezeu, cu niște investiții costisitoare, încercăm să facem o televiziune nouă. O să o numesc MNTI TV – am furat ideea de la Eminem.”, a povestit Mihai Trăistariu pentru Click!.

