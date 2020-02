Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, a purtat astăzi discuți cu Ambasadorul Japoniei la București, Hitoshi Noda, despre perspectivele cooperării tradiționale româno-nipone în plan multilateral, cu accent pe interesul de colaborare în domeniul economic, în special investiții de business. ”Am primit cu bucurie la Camera Deputaților vizita Excelenței Sale, domnul Hitoshi NODA, Ambasadorul Japoniei la București. Anul viitor se vor împlini 100 de ani de la cooperarea României cu Japonia. În cadrul întâlnirii am discutat perspective ale cooperării tradiționale româno-nipone în plan multilateral, cu accent pe interesul de colaborare în domeniul economic, în special investiții de business. Totodată, am discutat aspecte ale agendei bilaterale educaționale și culturale și astfel am evidențiat necesitatea amplificării eforturilor pentru a promova cunoașterea culturii și civilizației celor două țări. Sunt încântat și încurajat când văd oameni care își doresc să se implice în construcția unei societăți mai bune ajutând fiecare cu experiența sa din locul în care L-a așezat Dumnezeu”, a declarat Mihalescul.