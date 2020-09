Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, vrea ca posturile vacante din învățământul preuniversitar să fie ocupate de către titulari bine pregătiți, și să se descurajeze permanentizarea ocupării posturilor de către suplinitori. În acest sens parlamentarul liberal l-a interpelat pe minstrul educației, Monica Anisie, de la care vrea să afle dacă are în vedere ca pentru examenul de titularizare in anul 2021 să modifice atât Legea nr.1/2011 a educației naționale, cât și metodologia de ocupare a posturilor didactice. Totodată, Mihalescul vrea să știe ce soluții anticipează ministerul de resort în viitor pentru a crește atractivitatea tinerilor absolvenți de facultate să ocupe o poziție didactică în învățământul preuniversitar, mai ales în mediul rural. De asemenea, el mai dorește să afle de la minstru dacă are în vedere ca, împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și cu reprezentanții autorităților locale să propună pachete atractive pentru stabilirea tinerilor învățători/profesori în mediile mai puțin favorizate. ”

”În primul rând, trebuie să o felicit pe doamna ministru pentru faptul că, în ciuda contextului epidemiologic determinat de pandemia Covid-19, a reușit cu maxim profesionalism să desfășoare în cele mai bune condiții, atât sesiunile examenelor naționale de bacalaureat și evaluare națională, precum și concursul de titularizare în învățământul preuniversitar din anul 2020. Acest succes ne permite să privim către anul școlar viitor cu maximă speranță și fără să avem nevoie să recuperăm restanțe din perioada stării de urgență sau a stării de alertă. În acest context, trebuie să precizez faptul că la nivelul Județului Suceava se înregistrează în continuare un număr foarte mare de posturi didactice neocupate de personal didactic titular. Astfel, potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean, înaintea examenului de titularizare se înregistrau următoarele posturi vacante: 107 posturi complete, cu viabilitatea mai mare de 4 ani, 395 de posturi complete, cu viabilitatea mai mică de 4 ani, și 604 posturi incomplete. În urma examenului de titularizare, un număr de 406 cadre didactice au promovat examenul, pentru a putea deveni titulari în învățământ. Astfel, posturile neocupate prin concurs vor fi ocupate de personal didactic suplinitor, ceea ce nu ne conferă cea mai mare garanție a calității din învățământul preuniversitar”, a arătat Dumitru Mihalescul.