Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, care s-a implicat puternic în organizarea Conferinței internaționale „Unitate Naţională în identitate creştină”, a constatat că parlamentarii români pot trece peste orgolii politice și dezbateri sterile și pot să colaboreze eficient în folosul țării. ”În cursul săptămânii trecute, în zilele de 17 şi 18 octombrie, grupul de senatori şi deputaţi care sprijină existenţa Grupului Ecumenic de Rugăciune al Parlamentului României, a organizat conferinţa „Unitate Naţională în identitate creştină”. A fost un eveniment despre care participanţii spun că a fost un real succes. Am reuşit să strângem împreună aproape cinci sute de oameni atât din țată, cât și din străinătate, de vârste diferite, de religii diferite, dar uniţi cu toţii în jurul unităţii noastre naţionale, sărbătoririi Centenarului Marii Unirii şi menţinerii identităţii creştine, într-o perioadă plină de încercări şi provocări. Înalţi prelaţi, dar şi laici, au ţinut discursuri scurte şi precise, dar extrem de încărcate de mesaje, la care noi, parlamentarii români, ar trebui să reflectăm ori de câte ori luăm decizii şi votăm legi în Parlament. Aproape toate ar putea fi rezumate la responsabilitatea uriaşă pe care o avem faţă de milioanele de români care şi-au pus încrederea în noi că vom moderniza România, dar, în acelaşi timp, ne vom strădui cu toată puterea să menţinem obiceiurile, tradiţia, limba, cultura, familia şi identitatea noastră creştină”, a spus Mihalescul.

”Există doar preocupare pentru oameni şi România, iar acest lucru cred că face din acest grup o oază de normalitate pentru ţară”

El a arătat că un lucru care este destul de puţin cunoscut, este acela că Grupul Ecumenic de Rugăciune al Parlamentului României, care a fost înfiinţat la puţin timp după căderea comunismului, este format din senatori şi deputaţi aparţinând tuturor partidelor politice reprezentate în Parlament. ”Dacă acest lucru poate că nu ar trebui să fie o mare surpriză, ceea ce cred că este foarte important este faptul că în cadrul discuţiilor şi dezbaterilor care se poartă în cadrul acestui grup, în fiecare săptămână şi cu ocazia oricărui eveniment pe care îl organizăm, nu există nici bariere ideologice, nu există nici rivalităţi politice şi nici lupte sterile între ai lor şi ai noştri. Există doar preocupare pentru oameni şi România, iar acest lucru cred că face din acest grup o oază de normalitate pentru ţară. Spre deosebire de lucrările obişnuite ale Parlamentului României, unde puterea şi opoziţia se află într-o permanentă confruntare, în urma căreia rezultatele nu apar aproape niciodată, în cadrul Grupului Ecumenic domină consensul asupra principalelor probleme ale societăţii româneşti: educaţia românească nu este deloc pe drumul pe care ar trebui să fie; bătrânii şi copiii nu beneficiază de asistenţă sanitară de calitate; infrastructura din România se construieşte mult prea lent sau deloc; pensiile sunt umilitoare pentru părinţii noştri, salariile sunt încă mici, faţă de ceea ce ar însemna un standard decent de trai; pierdem din ţară cea mai valoroasă resursă – tinerii”, a arătat deputatul PNL de Suceava.

”Am decis să solicit colegilor mei ca acest grup să devină incubatorul legislativ al Parlamentului României”

Mihalescul susține că după doi ani de mandat ca deputat ales în Parlamentul României, una dintre cele mai mari dezamăgiri este legată de procesul legislativ. ”Parlamentul a devenit o anexă a Guvernului, căci cea mai mare parte a legilor votate sunt legi pentru aprobarea ordonanţelor. Nu se poartă discuţii, nu se fac dezbateri, nu există studii de impact sau proiecte pilot. Se taie de 10 ori şi abia apoi se măsoară. Legile bune, care vin fie de la deputaţii din opoziţie, fie de la cei din majoritatea parlamentară, sunt respinse sub argumente care mai de care mai trăsnite. Eu, ca membru al Parlamentului, constat că sunt mai importante problemele liderilor partidelor de guvernare, decât problemele reale ale românilor. În aceste condiţii, chiar mă întreb de ce mai au unii nelămuriri cu privire la încrederea mică pe care o au cetăţenii români în Parlament. Văzând modul în care oamenii politici se schimbă radical atunci când vin în cadrul Grupului Ecumenic de Rugăciune, ori din frică de Dumnezeu, ori din impulsuri reale de conştiinţă, am decis să solicit colegilor mei ca acest grup să devină incubatorul legislativ al Parlamentului României. Acolo ştim cu toţii ceea ce trebuie făcut pentru români şi pentru România. Dacă acolo suntem cu toţii de acord asupra unor probleme, cu siguranţă vom fi şi în plenul formal al Parlamentului. De pildă, familia tradiţională şi copiii au nevoie de legi care să îi apere, nu doar de declaraţii politice. Într-o ţară creştină, bătrânii nu ar trebui să sufere de lipsuri materiale şi copiii n-ar trebui să nu meargă la şcoală, pentru că familiile din care provin sunt mult prea sărace. Educaţia are nevoie de finanţare consistentă, de o nouă lege mai clară, de profesori bine pregătiţi şi bine plătiţi. Sănătatea are nevoie de investiţii şi de o lege cadru modernă, la care să nu se mai facă modificări în fiecare zi. Ţara are nevoie de autostrăzi şi căi ferate, iar dacă vom acţiona împreună, vom construi infrastructură indiferent care va fi numele prim-ministrului sau al miniştrilor. Unde există unitate între oameni, vă asigur că succesul este garantat. Dacă vrem ca românii să aibă din nou încredere în Parlament, atunci Parlamentul să dea dovadă că lucrează pentru oameni şi nu pentru interesele particulare ale unor oameni. Parlamentul să demonstreze că înţelege importanţa unităţii naţionale, să cinstească cum se cuvine Centenarul Marii Uniri şi să dăm dovadă că indentitatea noastră creştină este liantul care ne apropie şi ne uneşte pentru realizarea unor idealuri aşteptate de mult prea mult timp”, a mai spus Dumitru Mihalescul.