Într-o declarație politică susținută în Plenul Camerei Deputaților, deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, arată că fostul Guvern PSD a defavorizat regiunea de nord este a țării care ”a rămas abandonată și desprinsă de lumea dezvoltată” și a dat asigurări că ”cu Guvernul Orban, Moldova are șansa să repornească investițiile”. Vă prezentăm integral declarația politică a deputatului PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul.

”La 30 de ani de la căderea comunismului, constatăm că Moldova nu a resimțit prea mult nici beneficiile economiei libere și nici apartenența la Uniunea Europeană. Moldova apare în discuții publice numai atunci când trebuie să se dea exemple negative, de tipul: singura regiune fără autostradă este Moldova; una dintre cele mai sărace și subdezvoltate regiuni din Uniunea Europeană este în Moldova; cel mai mare șomaj este în Moldova; cea mai mică pensie medie sau cel mai slab salariu se înregistrează în Moldova; cei mai mulți tineri au plecat în străinătate din Moldova. Așadar, Moldova nu este altceva decât fiul vitreg al guvernărilor din ultimii 30 de ani, iar acest lucru se reflectă într-un standard de viață mai redus, într-o dezvoltare a orașelor mult mai modestă și într-o destructurare a lumii rurale, prin depopularea masivă a satelor.

Când PSD a venit la guvernare în primăvara anului 2012 și a promis că va construi sute de km de autostrăzi, căi ferate moderne, școli și spitale, nici măcar partidele din opoziție nu au îndrăznit să critice acele promisiuni, ci au așteptat să le vadă concretizate. Toți le-am urat succes și ne-am pus speranța că, în sfârșit, Moldova va ieși din conul de sărăcie prin investiții masive și cu ajutorul fondurilor europene destinate regiunilor slab dezvoltate. Au trecut șapte ani și jumătate de atunci, iar autostrăzile nu s-au construit, școlile sunt tot aceleași, spitalele se luptă cu aceleași lipsuri, locuri de muncă pentru tineri nu au apărut, iar Moldova continuă să rămână abandonată și desprinsă de lumea dezvoltată.

De câteva zile România are un nou guvern, cu mult mai puține ministere, așa cum îi stă bine unei țări moderne și europene, cu miniștri bine pregătiți și cu un prim-ministru onest, implicat și determinat să repare stricăciunile făcute în ultimii 7 ani și chiar să pună România pe o traiectorie de normalitate.

Din păcate, noul guvern, în loc să se concentreze imediat pe probleme de dezvoltare a țării, este obligat ca în lunile care vor urma să se ocupe mai mult de repararea erorilor majore ale guvernelor PSD. Românii trebuie să știe că guvernele PSD au lăsat țara secătuită de resurse financiare, că de la buget lipsesc peste 30 de miliarde numai în primele 10 luni din acest an, că primăriile au rămas fără bani de salarii, că agenții economici nu au primit de luni de zile rambursările de TVA și că sute de milioane de euro din fondurile europene nerambursabile sunt în pragul dezangajării. Am toată încrederea că Ludovic Orban va face față tuturor acestor probleme care necesită soluții rapide și că își va îndrepta toată atenția către proiectele majore de infrastructură din Moldova. De asemenea, am speranța că, încă de anul viitor, vom vedea cu ochii noștri cum încep să se deschidă marile șantiere pentru construirea principalelor lucrări de infrastructură pe care Moldova le așteaptă de peste 30 de ani”.