Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, i-a adresat o întrebare ministrului tineretului și sportului, Constantin Bogdan Matei, prin care vrea să afle ce fonduri vor fi disponibile anul acesta pentru proiecte pentru tineret, precum și pentru investiții în infrastructura sportivă. Dumitru Mihalescul a arătat că la o simplă evaluare a bugetului de care dispune Ministerul Tineretului și Sportului, în directă relație cu programele de tineret și infrastructură sportivă pe care ar trebui să le gestioneze, se poate trage concluzia că acest minister are un rol pur decorativ, iar pentru problemele tineretului și sportului se cheltuie sume modice, care nu sunt suficiente nici măcar pentru mentenanța infrastructurii și pentru plata salariilor angajaților din domeniu.

„Analizând activitatea miniștrilor care s-au succedat la acest portofoliu, am remarcat că niciun ministru din ultimii 5 ani nu a solicitat Ministerului Finanțelor Publice suplimentarea creditelor bugetare pentru tineret și sport, care sunt cuprinse în legile bugetare. De asemenea, deși la nivelul Uniunii Europene există cel puțin 3 axe de finanțare nerambursabilă pentru tineret și sport, Ministerul nu a reușit să acceseze aproape nimic din aceste fonduri gratuite”, a spus deputatul PNL de Suceava. Dumitru Mihalescul a declarat că în condițiile în care cea mai mare amenințare la adresa României o reprezintă pierderea constantă de populație tânără, prin migrație către statele dezvoltate din UE, vrea să afle de la ministrul Constantin Bogdan Matei care este valoarea creditelor bugetare pe care le are la dispoziție Ministerul Tineretului și Sportului în anul 2019 pentru realizarea de proiecte pentru tineret, dar și pentru investiții în infrastructura sportivă. În același timp, Mihalescul a solicitat informații și cu privire la valoarea proiectelor derulate în anul 2019 din fonduri europene nerambursabile aferente cadrului financiar multianual 2014-2020 pentru programe de tineret și sport.