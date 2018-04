Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, vrea să afle de la ministrul fondurilor europene, Rovana Plumb, care sunt motivele pentru care gradul de contractare al banilor disponibili prin Programul Operațional Regional este încă foarte mic. Dumitru Mihalescul i-a transmis ministrului Rovana Plumb că în ciuda faptului că România este, de peste 10 ani, membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, diferențele de dezvoltare între regiunile țării, în loc să se diminueze, se adâncesc și mai tare. Mihalescul a arătat la ultima evaluare a Comisiei Europene, în anul 2016, Regiunea Nord-Est din România conduce în topul sărăciei economice din Uniunea Europeană și din România, cu un Produs Intern Brut pe cap de locuitor de 36% din media U.E., în vreme ce Regiunea București-Ilfov are un PIB per capita de 139% față de media europeană.

„Cunoașteți foarte bine faptul că aceste discrepanțe de dezvoltare sunt rezultatele a trei cauze majore: ritmul slab de localizare a investițiilor străine directe, generatoare de valori adăugate mari; inexistența unor investiții publice, mai ales în infrastructura de transporturi rapide, care să genereze efecte de antrenare în economia regiunii; slaba utilizare a fondurilor europene nerambursabile, în special a fondurilor de coeziune, care să determine o efervescență a întreprinderilor mici și mijlocii, o ocupare adecvată a forței de muncă și o salarizare stimulativă, care să pună capăt migrației tinerilor, pe considerente economice”, a declarat deputatul PNL de Suceava. Dumitru Mihalescul a precizat că în momentul de față, la aproape patru ani de la începutul exercițiului financiar european 2014-2020, România nu a reușit să utilizeze mai nimic din zecile de miliarde euro, care ar putea să diminueze, în mod semnificativ, diferențele de dezvoltare între regiunile istorice ale României.

„Analizând nivelul de accesare al fondurilor europene nerambursabile la data de 12 martie 2018 pentru Programul Operațional Regional, nu am putut să nu constat, cu întristare, că gradul de contractare pentru Regiunea de dezvoltare Nord-Est este încă extrem de redus. De exemplu, pentru axa prioritară ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, submăsura 2.2, gradul de contractare este 26%, pentru axa prioritară ”Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, submăsura 5.2, gradul de contractare este de 25,5%, iar pentru axa prioritară ”Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, gradul de contractare este de 20,5%. Așadar, cu aproape 2 ani înainte de închiderea cadrului financiar 2014-2020, România nu are semnate contracte pentru mai bine de trei sferturi din fondurile gratuite care ar putea ajuta la modernizarea țării”, a precizat Dumitru Mihalescul. El și-a exprimat speranța că ministrul Rovana Plumb va trata cu maximă seriozitate această situație îngrijorătoare, motiv pentru care i-a solicitat acesteia să îi precizeze motivele pentru care gradul de contractare în cadrul Programului Operațional Regional este încă atât de mic. De asemenea, Dumitru Mihalescul i-a solicitat ministrului fondurilor europene să-i spună care ar fi un termen pe care și-l asumă, până la care gradul de contractare să ajungă la 100%.