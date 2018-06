Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, a participat în această săptămână alături de colegi parlamentari români la Jerusalem Prayer Breakfast (Micul Dejun cu Rugăciune) ce s-a ținut în Parlamentul Israelului. El s-a arătat extrem de mișcat de această experiență și în mod deosebit de întâlnirea cu Rabinul Yehuda Glick. ”Mi s-a umplut inima de bucurie când am văzut lideri politici și spirituali din toată lumea, uniți în credință, la Jerusalem Prayer Breakfast ce s-a ținut în Parlamentul Israelului, unde am avut plăcerea să particip. Printre mulți oameni profunzi, Rabinul Yehuda Glick, un om politic important și un parlamentar vocal, mi-a atras atenția în mod special. Acest om a fost împușcat de patru ori încercând să ajungă pe muntele Templului sfânt ( loc interzis evreilor de foarte mult timp) ca să se roage pentru Ierusalim. Dumnezeu L-a scăpat cu viață și i-a ascultat rugăciunea. Astăzi el…. se bucura și îi mulțumea Lui Dumnezeu pentru Ierusalim, care în curând va deveni din nou capitala Israelului și în scurt timp credincioșii se vor putea ruga liber în zona sfântă. Cel mai mult mi-a plăcut la el sfatul care mi l -a dat când am vorbit despre țara noastră. M-a încurajat să nu îmi pierd niciodată credința, să mă rog , să îndemn și pe alții să o facă deoarece într-o zi țara noastră va fi condusă de lideri ce cred în valorile Lui Dumnezeu, așa cum eu îmi doresc atât de mult. Vă îndemn pe toți să ascultăm acest sfat profund, Dumnezeu nu ne va dezamăgi niciodată dacă credem cu adevărat”, a relatat Mihalescul.