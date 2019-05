Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, care alături de colegul și prietenul său Robert Sighiartău ”s-a luptat aproape un an cu cei din PSD și ALDE” pentru majorarea alocațiilor de stat pentru copii, se declară extrem de bucuros că unul dintre proiectele sale a devenit realitate chiar de la 1 aprilie, iar în zilele următoare copiii vor primi alocațiile majorate de la 84 la 150 de lei, iar copiii cu vârste între 0-2 ani de la 200 la 300 de lei. ,,Sunt tare bucuros că am reușit ca parlamentar să fac un lucru foarte bun pentru cei peste 4 milioane de copii care trăiesc în România. Dacă nu aș fi luat inițiativa, alături de Robert Sighiartău, și nu am fi depus proiecte legislative și amendamente, nici anul acesta alocațiile de stat nu s-ar fi majorat. Cred că ați văzut cu toții cum s-au opus cei din PSD și ALDE, în frunte cu șeful lor, Liviu Dragnea, pentru ca alocațiile să nu fie majorate. Nu știu de unde au atâta ură față de copii și nu înțeleg de ce nu fac nicio investiție în viitorul acestora. Dezinteresul lor pentru soarta copiilor români vine și din faptul că aceștia nu votează. Dacă ar fi votat, atunci am fi văzut cât de grijulii erau cu toți copiii. Cei din PSD și ALDE nici măcar nu știu câți copii săraci depind de această alocație de stat și că ea îi va stimula și mai tare să meargă la școală, să aibă ce mânca sau să-și cumpere hăinuțe. Sute de mii de familii care au copii vor simți direct această creștere și am toată încrederea că ea va ajuta copiii să aibă o viață mai bună. Trebuie să vă spun că, împreună cu Robert Sighiartău, o să mă bat pentru succesul unui alt proiect, depus în Parlament încă de anul trecut, legat tot de alocația pentru copii și care prevede ca aceasta să crească în fiecare an, cel puțin cu cât s-au majorat prețurile. Astfel, puterea de cumpărare a alocației să rămână constantă și chiar să crească. Să ne ajute Dumnezeu să reușim și cu acest proiect, pentru că noi, cei din PNL, vrem să avem grijă de toți românii, mai ales de copii, care sunt viitorul acestei țări. Dacă nu investim în copii, atunci în ce să investim?”, a declarat Mihalescul.