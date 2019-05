Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, critică minciunile răspândite în spațiul public de un senator PSD din Suceava și îl provoacă pe acesta să demonstreze sucevenilor ce a făcut PSD în comparație cu PNL pentru îmbunătățirea vieții oamenilor din Suceava, deși PSD a guvernat țara peste 22 de ani.

,,Am constatat cu neplăcere că minciuna este politica oficială a PSD-iștilor și la noi, în Suceava, în special pentru un senator PSD care nu poate spune nici măcar într-o propoziție ce a făcut el concret pentru români, pentru suceveni, ca să le schimbe viața în bine. Dumnealui crede că minciuna și manipularea cu cifre false țin loc de mâncare pentru românii care o duc mai rău astăzi decât în urmă cu câțiva ani.

Ceea ce am mai constatat este că senatorul PSD nu are niciun fel de bărbăție, pentru că nu are curajul să mă atace, pe mine și pe colegii mei din PNL Suceava, direct, cu nume și prenume. Nici eu nu o să-i spun domniei sale numele, nu din cauza obscenității sale, ci pentru că Suceava nu este demnă de un asemenea comportament. Eu credeam că indiferent cât de murdară este politica la București, PSD, la Suceava, competiția politică va rămâne cu un minim de bun simț și fără minciuni. Așadar, fără să-mi spună numele, senatorul PSD apelează la minciuni, la manipularea realității sau la atacuri la persoană, aducând critici chiar uneia dintre cele mai prestigioase companii sucevene, pe care eu am fondat-o, în urmă cu 25 de ani. Este și normal să se întâmple așa, căci știm cu toții că PSD urăște cu toată puterea economia privată și pe oamenii independenți, care-și câștigă onest existența. Nu vreau să-i acord prea multă atenție acestui senator PSD, pe care niciun sucevean nu-l cunoaște și nu știe ce a făcut el pentru cetățeni și pentru țară, pentru că nu merită. I-aș spune, totuși, că eu am reușit să construiesc de la zero, da, de la zero, o companie care se situează astăzi între primele companii din țară, cu o cifră de afaceri de peste 60 de milioane de euro, care plătește anual zeci de milioane de euro impozite la buget și care are aproape 200 de angajați. Eu nu am intrat în politică și Parlament ca să câștig bani și pensii speciale, așa cum a intrat senatorul PSD, ci am intrat în politică revoltat de problemele pe care le-am întâmpinat și eu, ca cetățean, în viața de zi cu zi, în special în relația cu autoritățile statului. Toți cei care mă cunosc știu că sunt un om al faptelor și mai puțin al vorbelor. Ori de câte ori am promis ceva, am făcut! Dacă pe senatorul PSD îl scoate din minți faptul că eu și colegul meu Robert Sighiartău am reușit să dublăm alocațiile copiilor, nu face decât să ne confirme faptul că PSD nu a dorit deloc această măsură”, a declarat Mihalescul.