Votul istoric din data de 26 mai 2019 va rămâne în istoria democraţiei noastre post-decembriste drept ziua în care românii au decis calea de urmat pentru ţara lor, este de părare deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul. ”O ţară ca afară strigă populaţia de ani de zile, spunând astfel că vor o ţară în care cei care au greşit să plătească, cei incompetenţi să nu ajungă în funcţii înalte, iar cei bine pregătiţi să fie păstraţi în ţară şi promovaţi. Peste 9 milioane de români au spus prin vot că vor o ţară normală, în care oamenii cinstiţi să facă legi, nu corupţii, în care banii publici să se întoarcă la populaţie prin investiţii şi servicii sociale de calitate, în care tinerii să-şi dorească să trăiască”, a arătat Mihalescul. În opinia sa, oricare politician care nu ar ţine cont de voinţa cetăţenilor români, exprimată într-un mod covârşitor atât la alegerile pentru Parlamentul European, cât şi la Referendumul organizat de Preşedintele României, ”nu numai că ar încălca prevederile Constituţiei ţării, dar va fi cu siguranţă aruncat în pagina neagră a istoriei noastre”. Oricare politician, a adăugat parlamentarul liberal, care va zădărnici punerea în aplicare, imediată, a rezultatului votului de la Referendum, ”nu va face decât să dea o mână de ajutor celor certaţi cu legea, care au jefuit banii publici, iar acum vor să scape basma curată şi să rămână şi cu banii în buzunar”.

”România a căzut în capcana PSD şi de mai bine de doi ani şi jumătate acest partid toxic pentru noi toţi a vrut să acrediteze ideea că singura problemă a ţării este justiţia. Da, pentru ei, pentru cei din PSD, justiţia chiar este o problemă, pentru că le cere socoteală pentru faptele lor!Pentru români, însă, altele sunt priorităţile! În anul 2019, ar trebui să nu mai auzim că peste 2.400 de şcoli funcţionează cu toalete insalubre, că Moldova nu-i legată nici astăzi de Transilvania, Muntenia sau Dobrogea printr-o autostradă sau drum rapid, că în nicio regiune de dezvoltare nu s-a turnat nici măcar temelia unui spital regional de urgenţă şi că zeci de miliarde de euro stau în continuare neutilizate la Uniunea Europeană, deşi sunt bani gratuiţi destinaţi exclusiv investiţiilor care s-a putea face în România”, a spus Dumitru Mihalescul.

El consideră că ”epoca PSD” ar trebui să intre defintiv în istorie subliniind că România are nevoie rapid de o guvernare modernă, profesionistă şi cu viziune liberală. ”Ajunge! Epoca PSD trebuie să intre definitiv în istorie. Nu au fost în stare să guverneze în beneficiul oamenilor, deși au avut suficient timp în cei 22 de ani în care au condus România după Revoluţie! Niciun guvern al opoziţiei nu a avut şansa să guverneze în perioade de creştere economică, aşa cum a avut PSD! Cu toate acestea, PSD nu a reuşit să profite de perioadele de bunăstare ca să scoată sărăcia din ţară, ca să construiască şi să modernizeze viaţa românilor. După fiecare guvern PSD am numărat numai nefăcute, datorii mai mari şi o populaţie însărăcită tot mai numeroasă! Este nevoie cât mai rapid pentru România de o guvernare modernă, profesionistă şi cu viziune liberală. România are nevoie ca de oxigen de o guvernare PNL care să încurajeze munca, care să sprijine iniţiativa privată, care să aibă grijă de cei care nu mai pot munci şi care să ţintească sprijinul social către cei care au cu adevărat nevoie de solidaritatea noastră! PNL a demonstrat la Suceava, Cluj, Alba, Arad sau Oradea că acolo unde se aplică viziunea noastră, a liberalilor, fondurile europene vin imediat, modernizarea se porneşte şi ea, iar sărăcia dispare pentru că apar locuri de muncă foarte bine plătite şi oportunităţi pentru toţi. Avem mult de muncă pentru ţara noastră şi trebuie să ne apucăm cât mai curând de treabă. Faptele trebuie să vorbească prin noi”, a încheiat Dumitru Mihalescul.