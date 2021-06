Mii de credincioși ortodocși sunt prezenți, astăzi, la hramul Mănăstirii Sf. Ioan cel Nou de la Suceava. Încă de dimineață, pelerinii din județ și din țară au umplut până la refuz curtea mănăstirii pentru a participa la Sfânta liturghie arhierească și a se închina la racla Sf. Ioan cel Nou de la Suceava.

Cei mai mulți dintre pelerinii veniți la Suceava, atât adulți, cât și copii, sunt îmbrăcați în costume populare.

Mulți dintre pelerini, ținând cont de vremea caniculară de astăzi, s-au refugiat sub copaci sau pe lângă ziduri pentru a prinde puțină umbră pentru a se feri de soarele puternic.

Având în vedere numărul mare de credincioși, încă de dimineață s-a format o coadă imensă la racla cu moaștele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, o coadă care înconjoară mănăstirea în exterior.

La slujba de la Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou Suceava sunt prezente și oficialități sucevene, președintele Consiliului Județen Suceava, Gheorghe Flutur, primarul Ion Lungu, secretatul primăriei, Ioan Ciutac și prorectorul Universității Ștefan cel Mare, Stefan Purici.

Ordinea publică în jurul mănăstirii este asigurată de polițiștii locali, coordonați în teren de șeful Poliției Locale, Ovidiu Doroftei, precum și de echipaje ale Jandarmeriei și ISU Suceava.

Cei care nu au putut intra în curte au putut urmări slujba pe un ecran imens amplasat la intrarea în mănăstire.