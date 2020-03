Primarul Suceavei, Ion Lungu, a adus astăzi de 8 Martie un omagiu femeilor din municipiu oferindu-le mii în dar de flori. ”De 8 Martie un gând bun si aprecierea mea pentru voi dragi doamne si domnisoare! Din respect pentru cele care ne lumineaza viata in fiecare zi am impartit mii de flori in orasul nostru. LA MULTI ANI! O PRIMAVARA FRUMOASA TUTUROR!”,le-a transmis Lungu reprezentelor sexului frumos.