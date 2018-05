Câteva mii de persoane, suceveni şi turişti, au participat, duminică, la a zecea ediţie a Horei Bucovinei, un eveniment organizat de Consiliul Judeţean Suceava. Ca în fiecare an, Hora Bucovinei a avut loc în incinta fostei tabere de la Bucşoaia, din oraşul Frasin. Începută de sâmbătă, Hora Bucovinei a continuat pe tot parcursul zilei de duminică, când în fosta tabără Bucşoaia, în ciuda ploilor, s-au adunat mii de oameni veniţi să asiste la spectacolele populare pregătite de organizatori dar şi să deguste din delicioasele produse de stână.

Deschiderea oficială a ediţiei de anul acesta a avut loc cu parada portului popular. În căruţe trase de cai falnici, sau pe jos, prin faţa spectatorilor au trecut gospodari din toate colţurile judeţului, toţi îmbrăcaţi în cele mai frumoase costume tradiţionale.

După paradă, un grup de gospodari, în fruntea cărora se afla preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, s-au deplasat până în faţa scenei amplasate pe platoul taberei, acolo unde au încins o horă. Printre cei care s-au prins în horă s-a numărat preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, primarul Sucevei, Ion Lungu, precum şi mai mulţi primari din judeţ.

După ce au dansat o horă, Gheorghe Flutur a ţinut să le mulţumească tuturor celor care au venit la a zecea ediţie a evenimentului Hora Bucovinei. „Dragii mei, vă mulţumesc pentru că aţi venit la a zecea ediţie a Horei Bucovinei. Am o obligaţie morală. Am fost capul răutăţilor, iniţiatorul acestui proiect de suflet, Hora Bucovinei, şi suntem la a zecea ediţie în Anul Centenar. Vreau să-i mulţumesc primarului oraşului Frasin, Marinel Bălan, pentru colaborare şi parteneriat, vicepreşedintelui CJ Suceava, Gheorghe Niţă, cel care s-a ocupat de organizare, cu întreaga echipă. Şi vreau să mulţumesc tuturor celor care participaţi la acest eveniment. Sunt convins că până diseară va ieşi o horă pe cinste. Astăzi, prin lege, în a doua duminică din mai, este Ziua portului popular tradiţional. Şi vă felicit în primul rând pe cei care aţi venit în costume populare, chiar dacă aţi întors boanda pe dos. Şi eu o mai întorc câteodată că aşa sunt vremurile”, a spus Gheorghe Flutur. El a remarcat faptul că anul acesta, la Hora Bucovinei sunt prezenţi invitaţi din Republica Moldova, din zona Cernăuţi, din Ucraina, dar şi din Transilvania, dar şi reprezentanţi ai tuturor vetrelor folclorice din judeţ, precum şi ai minorităţilor naţionale.

Gheorghe Flutur a subliniat că în cei zece ani care au trecut de la prima ediţie „au fost foarte multe lucruri bune”, inclusiv în acel an în care a fost acuzat că a scris Bucovina cu oi pe munte. „La zece ani de la începutul acestei manifestări au fost multe lucruri bune. Chiar şi atunci m-au criticat că am scris Bucovina cu oi pe munte. Da. Bucovina noastră dragă. Şi nu am scris cu litere chirilice. Am scris-o cu litere româneşti să înţeleagă şi adversarii care tachinează. Eu vă iubesc, vă îndemn să jucaţi şi să vă simţiţi bine”, a declarat Flutur.

La ediţia de anul acesta a Horei Bucovinei au fost prezenţi şi reprezentanţi ai Guvernului României, printre participanţi aflându-se ministrul educaţiei, Valentin Popa. Printre participanţi au fost şi prefectul Mirela Adomnicăi, dar şi subsecretarul de stat în ministerul sănătăţii, Tiberius Brădăţan.

La a zecea ediţie a Horei Bucovinei au ţinut să fie prezenţi şi liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, deputaţii social democraţi Alexandru Rădulescu şi Emanuel Havrici.

De asemenea, au mai participat şi deputatul PNL, Raluca Turcan, alături de parlamentari liberali de Suceava, deputaţii Ioan Balan, Dumitru Mihalescul, Angelica Fădor şi Bogdan Gheorghiu, precum şi senatorul Daniel Cadariu.

Printre reprezentanţii ALDE care au fost prezenţi duminică la Hora Bucovinei s-au numărat liderul judeţean, deputatul Alexandru Băişanu, dar şi Constantin Boliacu şi alţi membri ai acestei formaţiuni politice.