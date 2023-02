Mii de oameni au umplut sâmbătă seară centrul municipiului Suceava până la refuz la concertele Horia Brenciu, Carla`s Dreams, Iuliana Beregoi și Alexandra Cuza. Spectacolele au fost organizate de Primăria Suceava cu prilejul împlinirii a 635 de ani de la prima atestare documentară a Cetății de Scaun. Showul a fost unul total adolescenții din piață cântând cot la cot cu protagoniștii de pe scenă. Horia Brenciu a coborât la un moment dat în public pentru a cânta împreună cu fanii. Chiar și primarul Ion Lungu a cântat la finalul spectacolului două versuri de la o cunoscută melodie a lui Brenciu. Seara de sâmbătă s-a încheiat cu un spectaculos foc de artificii.

”Mulțumesc miilor de suceveni care au participat la Spectacolul Extraordinar de muzică ușoară dedicat celor 635 de ani de Atestare documentară a Orașului Suceava, susținut de Alexandra Cuza, Iuliana Beregoi, Horia Brenciu Band și Carla’s Dreams și au asistat la frumosul foc de artificii. Mulțumesc artiștilor pentru atmosfera creată și pentru cuvintele frumoase pe care le-au spus despre localitatea noastră”, a transmis Lungu.