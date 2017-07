Câteva mii de oameni au ţinut să-l conducă pe ultimul drum pe poliţistul erou Sorin Vezeteu, care a fost omorât joi seara în timp ce se afla în patrulare în Gara Burdujeni. La slujba de înmormântare au participat ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, precum şi inspectorul general al IGPR.

Slujba de înmormântare a poliţistului Sorin Vezeteu a început duminică la biserica Adormirea Maicii Domnului, din cartierul Burdujeni, acolo unde trupul neînsufleţit a fost depus. Mii de oameni, familia, colegi, prieteni dar şi multe persoane care au ţinut să-i aducă un ultim omagiu au participat la scurta slujbă de la biserica Adormirea Maicii Domnului, după care cortegiul funerar s-a îndreptat spre comuna Dumbrăveni, acolo unde a avut loc slujba de înmormântare. Sorin Vezeteu a fost înmormântat cu onoruri militare.