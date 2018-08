Mii de pelerini vor fi şi anul acesta la sanctuarul naţional marian de la Cacica în zilele de 14 şi 15 august 2018, cu ocazia sărbătorii Adormirea Maicii Domnului. La unele celebrări va participa şi ÎPS Ioan Robu, arhiepiscop mitropolit de Bucureşti, care îşi serbează jubileul de aur (50 de ani) al slujirii preoţeşti la sanctuarul de la Cacica.

În afara pelerinilor din România, vor fi prezenţi credincioşi din Polonia, Germania, Ungaria – credincioşii vor fi însoţiţi de PS János Székely, episcop de Szobathelyi -, Austria, Italia, preoţi, autorităţi civile. Printre pelerini vor fi: PS Petru Gherghel, episcop de Iaşi, PS Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi, şi Mons. Ionuţ-Paul Strejac, care lucrează în diplomaţia Sfântului Scaun.

Marţi, 14 august, la ora 12.00, pr. Adrian-Sorin Giurgi, OFMConv., vicar provincial al Fraţilor Minori Conventuali din România, va celebra sfânta Liturghie de deschidere a pelerinajului. Predicile de la Liturghiile principale vor fi ţinute de pr. Irinel-Iosif Iosub, paroh la Parohia „Sfântul Mihail” din Săbăoani şi decan al Decanatului de Roman.

Din programul celebrărilor de la Cacica face parte pelerinajul tinerilor de marţi, 14 august. Ei vor fi salutaţi de PS Petru Gherghel şi PS Aurel Percă. Pelerinajul pe jos începe la circa 5 km de Cacica, la ora 12.00, urmând ca la ora 13.30 să aibă loc ritul primirii tinerilor pelerini, iar la ora 18.00 va fi sfânta Liturghie celebrată de PS Aurel Percă, animată de copii, ministranţi, tineri, seminarişti şi persoane consacrate. În cadrul acestei Liturghii, Excelenţa Sa va ţine cuvântul de învăţătură.

Privegherea mariană cu lumânări de la ora 22.00 constituie pentru pelerini apogeul ajunului sărbătorii Adormirea Maicii Domnului. Rugăciuni şi cântece în cinstea Maicii Domnului se vor înălţa din inimile pelerinilor.

În ziua de hram, miercuri, 15 august, vor avea loc, la ora 6.00, sfânta Liturghie în limba română, iar la ora 7.30 sfânta Liturghie greco-catolică. Liturghia în limba maghiară va fi la ora 8.30, iar Liturghiile în limba polonă şi în limba germană, la ora 9.15.

În centrul sărbătorii Adormirea Maicii Domnului este Liturghia de hram celebrată la ora 11.00, de ÎPS Ioan Robu, care va avea un mesaj special adresat pelerinilor. La Liturghie vor concelebra episcopi şi aproape 100 de preoţi din ţară şi din străinătate. La final icoana va fi purtată în procesiune în jurul bisericii şi vor fi binecuvântate florile şi obiectele religioase aduse de pelerini.

În scrisoarea pastorală dată ca o invitaţie la pelerinajului de la Cacica, păstorul diecezei se îndreaptă în special spre tineri, în anul dedicat lor în Dieceza de Iaşi. Amintind despre preocuparea Bisericii faţă de tineri, din diferite momente ale istoriei Bisericii, dar şi despre celebrările de anul acesta dedicate lor, PS Petru îi îndeamnă pe tineri: „Veniţi la Cacica pentru a auzi şi voi, fiecare în parte, glasul îngerului Gabriel: «Nu te teme, Marie!» Nu vă temeţi, tineri, căci aţi aflat har de la Domnul!”

Cu siguranţă, de la Cacica mulţi se vor reîntoarce spre casele lor reînnoiţi sufleteşte. Dumnezeu va vorbi multor inimi, iar icoana Maicii Domnului din sanctuar, copie fidelă a celei de la Częstochowa, va îndrepta privirile multor pelerini spre cea care este „plină de har” pentru a contempla împreună cu ea minunile pe care Dumnezeu le face zi de zi cu noi.

În seara aceleiaşi sărbători, 15 august, la ora 18.30, la Iaşi, ÎPS Ioan Robu va prezida Liturghia pontificală de hram al catedralei şi va rosti un cuvânt de salut şi o rugăciune de binecuvântare. Totodată, alături de ÎPS Ioan Robu, PS Petru Gherghel şi PS Aurel Percă, vor fi prezenţi şi preoţii colegi de promoţie ai ÎPS Ioan, care au fost hirotoniţi la 15 august 1968. Cuvântul de învăţătură la această Liturghie va fi rostit de pr. dr. Vladimir Petercă, unul dintre preoţii care sărbătoresc 50 de ani de la hirotonirea preoţească.

* * *

Sanctuarul de la Cacica este un loc de rugăciune şi meditaţie, sfinţit prin prezenţa icoanei miraculoase a Preacuratei Fecioare Maria, copie a icoanei „Madona Neagră” de la Częstochowa (Polonia), care a fost adusă la Cacica în anul 1809. Sanctuarul se găseşte în frumoasa regiune bucovineană, la 19 km de Gura Humorului şi la 36 de km de Suceava. Bazilica se află în centrul localităţii, care este înconjurată de dealuri acoperite cu păduri, pajişti, delectând prin această imagine privirea oricărui trecător. Actuala biserică a fost construită între anii 1903 şi 1904, în stil neogotic, în crucieră, din piatră cioplită şi cărămidă roşie presată, urmând un proiect din Polonia. Biserica a fost consacrată în ziua de 16 octombrie 1904, de către arhiepiscopii de Lwow: Josef Bilcewski şi Josef Weber. Cu această ocazie s-a stabilit celebrarea oficială a hramului şi a pelerinajului în cinstea Adormirii Maicii Domnului din ziua de 15 august. În ziua de 15 august 1996, biserica a fost declarată sanctuar diecezan; în anul 1997 a fost declarată sanctuar naţional, iar în anul 2000 papa Ioan Paul al II-lea a acordat bisericii titlul de „basilica minor”.

Programul pelerinajului

• Marţi, 14 august 2018

o 10.00 – Celebrare penitenţială

o 12.00 – Sfânta Liturghie solemnă de deschidere a pelerinajului

o 12.00 – Pelerinajul tinerilor (se va porni de după calea ferată înainte de zona unde încep serpentinele din drumul spre Cacica)

o 13.30 – Sosirea tinerilor la sanctuar

o 16.00 – Calea sfintei cruci

o 17.00 – Adoraţie euharistică

o 18.00 – Sfânta Liturghie pentru tineri, seminarişti şi persoane consacrate

o 22.00 – Priveghere mariană, urmată de procesiunea cu lumânări în jurul sanctuarului

• Miercuri, 15 august 2018

o 06.00 – Sfânta Liturghie de dimineaţă

o 07.30 – Sfânta Liturghie greco-catolică

o 08.30 – Sfânta Liturghie în limba maghiară

o 09.15 – Sfânta Liturghie în limba polonă

o 09.15 – Sfânta Liturghie in limba germană

o 11.00 – Sfânta Liturghie solemnă pontificală a hramului, cu venerarea icoanei Maicii Domnului din Cacica, încheiată cu procesiunea în jurul bazilicii.