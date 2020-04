Polițiștii și jandarmii au depistat, în ultimele de 24 de ore, 4.787 persoane care nu au respectat măsura privind restricţionarea circulaţiei, anunță Grupul de Comunicare Strategică. Acestor persoane le-au fost aplicate sancţiuni contravenţionale, în valoare de 11.834.677 de lei. Totodată prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost întocmite, până în prezent, 448 de dosare penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 alin. 1 Cod Penal.

De la intrarea în vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și până în prezent, au fost plasate în carantină instituționalizată 2.128 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 127 de persoane aflate în carantină au părăsit locația în care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusă măsura carantinării pentru o nouă perioadă de 14 zile.