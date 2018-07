Câteva mii de persoane au participat, sâmbătă seara, la principalul concert organizat în centrul Rădăuțiului de zilele acestui municipiu. Piața centrală a orașului s-a dovedit neîncăpătoare pentru cei care au dorit să-i vadă pe scenă pe unii dintre cei mai apreciați cântăreți din România, Antonia și Alex Velea.

Spectacolul de sâmbătă seara a fost deschis de tânărul din Rădăuți Gavril Mihai Gristian, devenit cunoscut pe scena muzicală sub numele de Giemsi, cu piesa „Ispite pe patru Roți”.

După ce atmosfera a fost încălzită de tânărul rădăuțean, în aplauzele celor câteva mii de persoane prezente, pe scenă a urcat Alex Velea, fără doar și poate unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți români din momentul de față. Piese precum „Din vina ta”, „Dincolo de cuvinte” sau „Minim doi” au fost cântate de Alex Velea alături de întreg publicul prezent, după care interpretul a chemat-o pe scenă pe partenera sa de viață, Antonia, aceasta fiind prezentată ca fiind „un artist extraordinar și un om minunat”. Concertul Antoniei, care a inclus unele dintre cele mai cunoscute piese ale artistei, a încheiat evenimentele de sâmbătă din cadrul Zilelor Municipiului Rădăuți.