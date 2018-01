Câteva mii de persoane au ţinut să sărbătorească trecerea dintre ani la Revelionul organizat de Primăria Suceava în parcarea Iulius Mall. Potrivit estimărilor, la miezul nopţii, în momentul în care cerul Sucevei a fost luminat de un superb foc de artificii, la petrecerea de revelion au participat circa 10.000 de suceveni.

Spectacolul de Revelion din parcarea Iulius Mall a început în jurul orei 21:00 cu recitalurile susţinute de interpreţii Călin Brăteanu, Adriana Bucevschi, Clara Hurjui şi Alexandru Recolciuc, după care, în aplauzele celor prezenţi, pe scenă au urcat Alexandra Ungureanu & Crush.

După un spectacol al acestora care a durat mai bine de jumătate de oră, sucevenii prezenţi la Revelionul organizat de Primăria Suceava au avut parte de un nou spectacol folcloric, susţinut de Ansamblul Sălăceanca, Viorica Galan, Gheorghiţă Rotaru şi Rodica Andronic. A urmat apoi un recital al interpretei din Suceava Alina Iosif.

Înainte de miezul nopţii, pe scenă au urcat interpreţii Sorin Filip, Gabriela Teişanu, Lucica Păltineanu, Nicolae Vieru şi George Finiş. Înainte de miezul nopţii a început spectacolul susţinut de Margareta Clipa. La trecerea dintre ani, pe scenă, alături de Margareta Clipa a urcat şi primarul Ion Lungu, cei doi numărând ultimele secunde din anul 2017. Ion Lungu le-a urat tuturor sucevenilor „La mulţi ani!”, după care toţi cei prezenţi au urmărit un superb foc de artificii. Spectacolul a continuat cu recitalul Margaretei Clipa, după care pe scenă a urcat Anda Adam.