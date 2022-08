Câteva mii de spectatori au participat în această după amiază la deschiderea oficială a Festivalului Medieval de la Suceava, din Cetatea de Scaun. Pentru ediția de anul acesta, organizatorii au pregătit pentru deschiderea oficială o reconstituire după lupta victorioasă a domnitorului Ștefan cel Mare de la Codrii Cosminului. Deschiderea a început cu parada trupelor participante la festival, după care un actor a dat citire întregii istorii a bătăliei pe care Ștefan cel Mare a avut-o cu trupele poloneze la Codrii Cosminului. Scenariul a continuat cu revenirea victorioasă a domnitorului Ștefan cel Mare în Cetatea de Scaun. Ștefan cel Mare, interpretat de actorul Marius Rogojinschi, a intrat călare în șanțul de apărare al cetății, acolo unde a fost întâmpinat cu pâine și sare și ovaționat de toate trupele participante la festivalul medieval de la Suceava. În final, actorul Marius Rogojinschi a interpretat un fragment din piesa Apus de Soare.

La deschiderea oficială a Festivalului Medieval „Ștefan cel Mare” au fost prezenți directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, îmbrăcat în haine medievale, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, primarul Sucevei, Ion Lungu, prefectul județului, Alexandru Moldovan și vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă.