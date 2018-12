Mii de suceveni și turiști au urmărit, astăzi, ce mai mare paradă a obiceiurilor de iarnă, organizată de Consiliul Județean Suceava, în colaborare cu Centrul Cultural Bucovina. La ediția de anul acesta au participat peste 1.500 de urători și colindători din tot județul, dar și din Ucraina și Republica Moldova. Cetele de urători au pornit în paradă din apropierea Stațiunii de Cercetări din Suceava, pe întreg traseul fiind aplaudați de mii de suceveni ieșiți să vadă obiceiurile tradiționale de iarnă din județul Suceava.

După ce au străbătut orașul, urătorii au ajuns în fața Palatului Administrativ, acolo unde au fost întâmpinați de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, de primarul Sucevei, Ion Lungu și de vicepreședinții Consiliului Județean, Viorel Seredenciuc și Gheorghe Niță. Ca în fiecare an, în fruntea paradei a fost un bătrân din orașul Gura Humorului, care a venit cu un plug tras de boi. Acesta a fost urmat de un grup de buciumași și urători din mai multe localități ale județului, care au urat oficialitățile și pe toți cei prezenți.

Surpriza de anul acesta a Festivalului Internațional „Obiceiuri de Iarnă” din Suceava a fost „Malanca lui Ștefan cel Mare” de la Vicovu de Sus. Călare pe cai maiestuoși, Ștefan cel Mare, răzeșii și haiducii, alături de alte personaje i-au încântat pe cei prezenți cu teatrul popular în care prezintă fragmente din istoria Moldovei, dar și fragmente din piesa „Apus de Soare”.

Prin fața miilor de spectatori din centrul Sucevei au trecut apoi cele peste 30 de cete de urători și colindători care au participat la parada obiceiurilor de iarnă de anul acesta. Astfel, la paradă au participat urătorii din Moara și Dolhasca, Cerbul de la Scobinți, din județul Iași, Alaiul de la Mileanca, din Ucraina, Ceata de la Boroaia, Capra de la Mălini, Capra de la Ostra, Capra de la Vama, Cerbul de la Corlata, Irozii de la Sf. Ilie, Împărații de la Bosanci, Bungherii de la Vama, Irozii de la Stroiești, Arnăuții de la Drăgușeni, Căiuți de la Hănțești, Căiuți de la Zvoriștea, Căiuți de la Botoșana, Urșii de la Ostra, Urșii de la Udești, Urșii de la Vadu Moldovei, Urșii de la Preutești, Caprele de la Fundu Moldovei, Caprele si ursii de la Bilca, Ursii de la Volovăț, Ursii de la Giurgești, Caprele de la Mălini, Căiuții de la Calafindești și Caprele și urșii de la Comănești și Țurca de la Mora.