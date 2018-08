Câteva mii de suceveni, dar și turiști din țară și din străinătate au participat astăzi la a cincea ediție a festivalului „Sărbătoarea Muntelui”. Evenimentul a avut loc începând cu orele prânzului în locul numit „Munceii Rarăului”. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Suceava și Centrul Cultural Bucovina. Spectatorii, care au urcat Rarăul fie cu mașinile, fie pe jos, au avut parte de o priveliște extraordinară, cu Pietrele Doamnei în fundal, dar și de spectacole de excepție susținute de artiști din județul Suceava, Bistrița Năsăud, dar și din Republica Moldova.

Pe lângă acestea, toți cei prezenți au putut să guste din produsele de stână și cele tradiționale oferite cu generozitate de gospodarii din zona de munte a județului. Pe lângă balmoșul preparat de oieri, cei prezenți la Sărbătoarea Muntelui au putut să deguste și mâncăruri din carne de oaie, tochitură, cozonaci și plăcinte tradiționale, băuturi tradiționale. De asemenea, organizatorii au pregătit și un târg al meșterilor populari, de unde s-au putut achiziționa obiecte din lemn sau ceramică, icoane, costume populare, măști etc.



Spectacolul pregătit pentru „Sărbătoarea Muntelui” a fost deschis de artiștii suceveni, după care pe scenă au urcat invitații speciali ai evenimentului Ansamblul folcloric „Plăieșii”, din Chișinău, Republica Moldova. După câteva melodii interpretate de „Plăieșii” din Republica Moldova, pe scenă a fost invitat să spună câteva cuvinte președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. Acesta le-a urât bun venit tuturor celor care au ținut să fie prezenți la acest eveniment. „Noi avem această obligație să sărbătorim și muntele. Muntele care este atât de generos cu noi. Și unde e mai frumos decât aici, având în fundal Pietrele Doamnei în munții Rarăului, în frumoasa Bucovină, să avem o sărbătoare de excepție la final de august. Mulțumesc <Plăieșilor> din Basarabia noastră dragă că ați venit. Tot pe scena aceasta vor fi și plăieșii lui Ștefan cel Mare de aici, localnici, de la Fundu Moldovei sau de la Mălini, dar și de la Monorul din Bistrița Năsăud Vă doresc petrecere frumoasă, vă mulțumesc pentru osteneală și vă doresc ședere plăcută. Doamne ajută!”, le-a transmis Gheorghe Flutur tuturor celor prezenți.



Printre cei care au ținut să fie prezenți la Sărbătoarea Muntelui s-au numărat și deputații PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul și Angelica Fădor, dar și primari din mai multe localități ale județului, printre care Câmpulung Moldovenesc, Sadova, Fundu Moldovei sau Crucea.