Câteva mii de suceveni și maramureșeni participă, astăzi, la „Hora la Prislop”. Evenimentul a început în jurul prânzului cu o spectaculoasă a portului popular din județele Suceava și Maramureș. Parada a fost deschisă de călăreți și buciumași. „Hora la Prislop”, un eveniment unic ce a fost reluat după o pauză de patru ani, are loc în pasul Prislop, la granița dintre cele două județe.

După deschiderea oficială toți cei prezenți s-au prins într-o horă imensă. Apoi, pe scena amplasată la hotarul dintre cele două judeţe au început să evolueze artişti, ansambluri şi formaţii din Suceava şi Maramureş, precum și invitați de marcă. Judeţul Suceava participă la acest eveniment cu Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu”, formaţii şi grupuri folclorice tradiţionale, meşteri populari şi cu Asociaţia „Produs în Bucovina” care le va oferi celor prezenţi preparate tradiţionale.

Vicepreședintele CJ Suceava, Niculai Barbă, declara sâmbătă că „ne propunem ca și prin acest eveniment să promovăm turismul, propunând trasee turistice care leagă județul Suceava de județele vecine”.

„Hora la Prislop” este un eveniment organizat printr-un parteneriat între Consiliile Județene Suceava și Maramureș.