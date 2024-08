Primăria municipiului Suceava pune la dispoziția cetățenilor în urma solicitării Muzeului Național al Bucovinei mijloace de transport din Centru spre Cetatea de Scaun pentru Festivalul Medieval din zilele de 15-18 august și pentru Festivalul de Rock din perioada 23-25 august. ”În perioada 15-08 august va fi un mijloc de transport care va efectua curse din Centru până la Cetatea de Scaun. Prima plecare din Centru va fi la ora 09.30 iar ultima plecare de la Cetate va fi la ora 00.00. La fel în perioada 23-25 august prima plecare din Centru va fi la 15.30 iar ultima plecare de la Cetate la ora 00.00”, a spus Lungu. El a ținut să precizeze că Primăria Suceava este principalul finanțator al Festivalului Medieval contribuind cu 350.000 de lei.

