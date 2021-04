Fostul antrenor al Forestei, Marin Barbu, susține că mijlocașul sucevean Cătălin Golofca s-a integrat bine în echipa de Liga I Sepsi Sfîntu Gheorghe. Marin Barbu este director tehnic la Sepsi 2 și coordonatorul centrelor de copii și juniori ale clubului. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, tehnicianul a declarat: „Cătălin Golofca s-a acomodat bine aici. A fost primit cu brațele deschise la Sfîntu Gheorghe, și îl cunoștea și Leo Grozavu, de cînd l-a avut sub comandă la Botoșani. Aici nu sînt presiuni negative, critici în presă, critici în public. Aici totul se spală în familie și de aia și rezultatele sînt îmbucurătoare (n.r. Sepsi ocupă locul 4 în play-off)”. Totodată, Marin Barbu a precizat că l-a antrenat pe Golofca la Suceava. El a afirmat: „Pe Golofca l-am avut ca jucător la Suceava într-o perioadă în care mintea lui nu era direcționată către fotbal. Dintr-o dată și-a revenit, l-a luat Cornel Șvaițer la Botoșani și și-a dus gîndul spre fotbal. Cred că la calitățile pe care le are, dacă trata serios fotbalul mai de copil, putea să joace la un nivel mult mai înalt”. Cătălin Golofca a ajuns la Sepsi în toamna anului trecut, sub formă de împrumut, pe o perioadă de un an, de la CFR Cluj.