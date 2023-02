Astăzi, 1 februarie, Mike Godoroja & Bluespirit ft. Crina Mardare lansează noul videoclip al piesei „Nopți de Sânziene”. Piesa face parte din albumul „Viață”, care se va lansa în toamna anului acesta.

Piesa „Nopți de Sânziene“ este un omagiu adus legendei Sânzienelor și de asemenea, o declarație specială la magia sa.

„Tradiția noastră, tradiția românilor cuprinde multiple forme de legende – Sânziene este una dintre cele mai puternice și reprezentative pentru cultura noastră, pentru imaginea noastră în Europa și în lume, iar din punctul meu de vedere este o provocare asupra misterului și vrajei în sens pozitiv pe care ți-o implică dragostea și iubirea.” Mike Godoroja

Piesa Nopți de Sânziene este în colaborare cu artista pop-rock, Crina Mardare și a fost realizată în studioul BLUE LABEL RECORDS 2023 (muzică & text Mike Godoroja, orchestrație & compoziție Dorian Pârvu, co-producător Gheorghe Emanuel).

„Piesa este o lucrare pe care am început-o acum 3 ani de zile și am gândit-o încă de la momentul de debut ca fiind o colaborare cu o voce feminină. Gândul meu s-a îndreptat către Crina Mardare, una dintre cele mai speciale artiste de pop-rock pe care le are țara noastră și mai mult de atât, o personalitate cu un gust elevat, cu o pregătire aparte și cu o dorință de a descifra, de a descoperi și de a deschide noi orizonturi”

Mike Godoroja & Crina Mardare

Alex Gavril (chitară), Vali Vătuiu (tobe), Dorian Pîrvu (orgă, pian)

Tibi Topor (bas), Mihnea Părăuan (sitar)

LINK: https://youtu.be/NAFJSW8l51Y