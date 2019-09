Miley Cyrus și Kaitlynn Carter s-au mutat împreună, după despărțirea de soții lor, care a avut loc luna trecută, notează contactmusic.com.

Autorea hit-ului ‘Wrecking Ball’ s-a apropita tot mai mult de bloggerița de 30 de ani, după despărțirea de soșul ei, Liam Hemsworth, luna trecută, iar acum au trecut, deja, la un alt nivel – s-au mutat împreună.

O sursă a spus pentru People.com, conform ContactMusic: „Locuiesc împreună acum și sunt foarte fericite. Miley este foarte bine. Trece peste despărțire. Se pare că nu are niciun regret. Adoră să fie cu Kaitlynn.”

Fără să mai poarte verigheta, artista, care are o avere de 160 de milioane de dolari, a fost pentru prima dată surprinsă de paparazzi cu Kaitlynn în urmă cu aproximativ o lună, pe un iaht, în Italia, în timp ce se sărutau pasional. Kaitlynn este fosta soție a starului TV, Brody Jenner (36 ani), cu care a format un cuplu timp de cinci ani, până acum puțin peste o lună. Ambele blonde și-au lăsat soții acum câteva săptămâni și au devenit inseparabile, drept urmare, Miley o etalează pe Kaitlynn pe unde poate, în calitate de iubită oficială.

Miley Cyrus și Liam Hemsworth s-au despărțit după opt luni de căsnicie și 10 ani de relație. După ruptură, artista a spus că inima sa este „plină de pace și speranță”. Miley a scris pe Instagram, conform sursei citate: „Nu lupta cu evoluția, pentru că nu vei câștiga niciodată. Precum muntele în fața căruia stau acum, munte care era cândva sub apă, conectat cu Africa, așa este schimbarea inevitabilă. (…) Tatăl meu mi-a spus mereu „Natura nu se grăbește niciodată, dar mereu ajunge la timp…” … inima mea este plină de pace și de speranță ȘTIIND că aceste cuvinte sunt adevărate. Am fost învățată să respect planeta și procesul ei de evoluție și am de gând să fac același lucru și în ceea ce mă privește…”

Zvonurile despre despărţirea celor două vedete au venit odată cu fotografia postată de Miley Cyrus pe contul ei de Instagram, unde a apărut fără verighetă. Un reprezentant al cântăreţei a confirmat despărţirea, într-o declaraţie pentru revista People: „Liam şi Miley s-au înţeles să se despartă în acest moment. Evoluând în permanenţă şi schimbându-se atât ca parteneri cât şi ca persoane, ei s-au hotărât că în acest fel se pot concentra cel mai bine fiecare asupra propriei persoane şi cariere. Vor rămâne părinţii dedicaţi ai animalelor pe care le deţin împreună în perioada pe care o vor petrece cu drag separat. Vă rugăm să le respectaţi transformarea şi intimitatea.”, se arată în mesajul oficial.

Cyrus şi Hemsworth şi-au început relaţia în timpul filmărilor pentru „The Last Song“, în 2009, în care au jucat împreună. Cei doi au anunţat că s-au logodit în 2012, înainte de a pune capăt relaţiei un an mai târziu. După aproape doi ani de pauză, Miley şi Liam s-au împăcat, cântăreaţa fiind surprinsă cu inelul de logodnă pe deget.