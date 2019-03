Milioane de români au fost alături, astăzi, de omul de afaceri sucevean Ștefan Mandachi la protestul inițiat de acesta pentru susținerea construcției de autostrăzi în județul Suceava, în Moldova, dar și în întreaga țară. La ora 15:00, cât omul de afaceri și-a suspendat activitatea firmelor sale timp de 15 minute, gestul său a fost urmat de mii de firme din întreaga țară, de la Suceava și până la București, Iași, Ploiești, Cluj, Bacău, Timișoara etc. Mai mult, la ora 15:00 atât în municipiul Suceava, dar și în mai multe orașe din țară, precum și pe principalele drumuri din țară un număr impresionant de șoferi s-au oprit pur și simplu în trafic pentru a se alătura protestului „România vrea autostrăzi” – #șî eu.



Tot astăzi, la inaugurarea primului metru de autostradă construit la Suceava, tot în semn de protest față de nepăsarea autorităților pentru construcția de autostrăzi, omul de afaceri sucevean Ștefan Mandachi, a declarat că nu a trăit niciodată un asemenea moment de solidaritate între românii din țară și din străinătate. De precizat că primul metru de autostradă din județul Suceava și Moldova a fost construit de Ștefan Mandachi la Cumpărătura, în apropierea drumului european 85, la km 8 dinspre Suceava spre Fălticeni. La inaugurare, antreprenorul sucevean a declarat că „avem o şansă unică să restartăm România acum”.

Ștefan Mandachi a mai spus că nu se va „lecui” până cînd nu va exista autostradă la Suceava. Antreprenorul a spus „Eu nu am trăit niciodată un asemenea moment de solidaritate între toţi românii, fie că fac parte dintr-un partid politic, fie că sînt doctori, avocaţi, fie că au orice altă profesie. Avem o şansă unică să restartăm România acum”. Cîteva sute de oameni au participat la inaugurarea simbolică a metrului de autostradă de la Cumpărătura-Bosanci și au protestat faţă de starea infrastructurii rutiere din România. Mișcarea inițiată de Ștefan Mandachi a fost susţinută de mii de firme, cluburi sportive, oameni de afaceri, personalităţi, dar şi persoane fizice, prin oprirea activității timp de 15 minute, de la ora 15.00. La protestul de la Suceava au participat peste 1.500 de persoane, printre care și un grup „Getodacii din Moldova”, dar și numeroși transportatori din județ.

Fiecare român va putea fi ctitorul unei autostrăzi reale în județul Suceava

Tot astăzi, Ștefan Mandachi a anunțat că va dona terenul și metru de autostradă pe care a fost construit unei fundații. El a explicat că prin această fundație orice român va putea fi ctitorul unei viitoare autostrăzi reale. Mandachi a precizat că va anunța în viitorul apropiat modul în care se va putea face acest lucru.

„Deocamdată vrem să cuantificăm ceea ce a fost zilele acestea. Am înțeles că în fiecare oraș din țară a fost o reacție extrem de pozitivă. Nu mă voi liniști până nu văd autostradă la Suceava. Așa cum am spus am hotărât să donez acest metru de autostradă către o organizație non-profit. Urmând ca această organizație să atragă românii și să facem din români ctitori ai unei autostrăzi reale. Veți vedea cum puteți deveni ctitori ai unei autostrăzi reale. Pentru că noi ne dorim și pași reali. Acesta a fost un pas simbolic”, a precizat Ștefan Mandachi.

Ștefan Mandachi: Am generat o solidaritate națională pe care eu nu am mai văzut-o niciodată

După protestul de astăzi, Ștefan Mandachi s-a declarat conștient de efectul pe care l-a avut manfiestul său în rândul românilor din întreaga țară. „Sunt conștient. Am generat o solidaritate națională pe care eu nu am mai văzut-o niciodată, dar nu e meritul meu. E meritul tuturor. Am dat naștere unei solidarități enorme între români. Dacă până acum exista prezumția între români că dacă sunt doi români într-o localitate din străinătate ajung să se certe, acum nu mai cred asta. Pentru că am văzut români din Anglia, din Verona sau Paris cu stegulețe pe care nu le-am livrat eu, ci și le-au făcut singuri. Eu cel puțin acum nu mai pot să cred că românii sunt dezbinați. Deci dacă îmi mai spune cineva că voi românii sunteți dezbinați, eu spun că nu se poate pentru că am fost milioane acum. Am cel puțin 15.000 de mesaje pe Facebook, la care nu pot să răspund din păcate, și toată lumea e solidară. Nu spune nimeni că eu sunt deștept, ci că noi suntem puternici acum. Ați reușit să facem să fim puternici”, le-a transmis Ștefan Mandachi tuturor celor care s-au alăturat protestului. El a ținut să mai precizeze că nu vrea să răspundă nici undei declarații politice pe tema protestului său.