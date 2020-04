În acestă dimineață militari ai Batalionului 1 CIMIC (cooperare civili-militari) din București au început distribuirea de pachete cu produse alimentare și produse de igienă persoanelor vârstnice din municipiul Suceava. Ei au fost așteptați în parcarea Primăriei Suceava de viceprimarul Lucian Harșovschi pachetele fiind încărcate într-o mașină a ISU pentrua fi distribuite beneficiarilor. ”În această dimineață a început distribuirea pachetelor pentru persoanele care au nevoie de sprijin în această perioadă dificilă, aduse de Armata Română. Mulțumim celor de la Forţele Terestre Române pentru implicare și pentru că sunt alături de suceveni. Solidaritatea nu este un sentiment, ci o probă de caracter, iar tot mai mulți suceveni își dovedesc zilnic această calitate”, a spus Harșovschi.

