MINA, Muzeul de Artă Imersivă din România, oferă acces gratuit copiilor din medii defavorizate și persoanelor cu dizabilități, ca parte din componenta de CSR, pe care o dezvoltă în parteneriat cu Kaufland România.

Printre obiectivele muzeului se numără creșterea accesului la experiențe culturale și educaționale pentru toate categoriile de public, incluziunea socială și dezvoltarea de creații noi, la intersecția dintre artă și tehnologie.

Peste 1.800 de copii din medii defavorizate și peste 700 de persoane cu dizabilități au avut ocazia, până în prezent, să viziteze gratuit MINA, Museum of Immersive New Art.

În România, diferențele între comunitățile dezvoltate și cele sărace sunt foarte accentuate și contribuie la excluziunea socială a populației sărace. De aceea, MINA și Kaufland România susțin îmbunătățirea educației și reducerea inegalităților, facilitând accesul gratuit în muzeu, pentru învățarea într-un mod atractiv pentru toți copiii.

La MINA, copiii au explorat diverse expoziții cu teme educative și artistice, prezentate de Kaufland România, precum show-ul imersiv „COSMOS – Descoperim tainele universului”, care le-a permis să învețe despre astronomie și știință într-un mod interactiv, cu imagini captivante din spațiu și prezența specială a cosmonautului român Dumitru Dorin Prunariu. De asemenea, show-ul„Lumea Subacvatică – O călătorie imersivă a apei” a educat copiii despre importanța apei și a ecosistemelor acvatice prin tehnologie imersivă. În cadrul MINA Kids, copiii au interacționat cu instalații inovatoare, cum ar fi „Hrănește dragonul magic”, realizată împreună cu Asociația Plan B & Academia Kinderland, care i-a învățat importanța unei diete echilibrate. Sara, ghidul virtual MINA Kids inspirat din jocul Animaterra, a răspuns la întrebările copiilor într-un mod prietenos și accesibil, încurajând curiozitatea și învățarea continuă.

„Magia de la fiecare show imersiv MINA stârnește uimire și curiozitate pentru lumea din jur. Este o experiență unică pe care, încă de la deschiderea muzeului, am dorit să o facem accesibilă tuturor, indiferent de greutățile din viață. Și iată, peste 1.800 de copii vulnerabili și 700 de persoane cu dizabilități au descoperit până acum această magie. Sperăm la cât mai mulți în acest an așa că invităm ONG-urile să se alăture demersului nostru. Pentru noi, la Kaufland, implicarea face diferența”, a declarat Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România.

MINA mulțumește tuturor asociațiilor care au reușit să aducă copii în vizită: Asociația Sister, DGASMB (Direcția Generală̆ de Asistență Socială a Municipiului Bucureșți), Complex de Servicii Sociale Ominis, Asociația Ana și Copiii Urlați, Asociația World Vision Bucureșți, DGASMB Sector 2, DGASPC Sector 6 (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6), Asociația MIA’s CHILDREN, Asociația Teach for România, Asociația APEIT, Asociația Grup de Acțiune Locală Bucureșți, Sector 2, IDEO IDEIS, Școala Primară̆ nr 3, Fundeni, Călărași, Asociația Ajungem Mari, Școala Specială 4, Bucureșți, DGASPC Sector 2, Bucureșți (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2), Fundația ASSA, Fabrică de Fapte Bune, Asociația nonprofit “Orizonturi Colorate” și Organizația Carusel.

„Ne bucurăm că am putut să oferim copiilor vulnerabili din localitatea Apața, județul Brașov, oportunitatea de a interacționa într-un mod inedit și extraordinar cu cele mai cunoscute opere de artă ale lumii! Lumea minunată a imaginilor și a sunetelor, redate în rezoluție 3D, a fost fascinantă, transformând vizita într-o experiență aparte pentru aceșți copii.” a transmis FUNDAȚIA ASSA, una dintre asociațiile care au organizat vizitele copiilor din medii defavorizate la MINA.

MINA continuă să fie un loc de învățare și descoperire pentru toți vizitatorii. Mai multe informații despre agenda muzeului găsiți pe site-ul minamuseum.com. Pentru programarea vizitelor grupurilor de copii este necesară trimiterea unui mail pe adresa: kids@minamuseum.com.

Reducerea amprentei de carbon

Suplimentar, pentru a completa direcția de CSR, MINA susține inițiativa start-up-ului românesc Data Against Data (DaD) de a limita amprenta de dioxid de carbon (CO2) prin eliminarea email-urilor de tip spam. MINA Museum contribuie la această inițiativă prin adoptarea propriilor măsuri de reducere a amprentei digitale, devenind un exemplu de sustenabilitate pentru alte instituții culturale și companii. Acest proces este simplu și eficient, fiecare utilizator va beneficia de o analiză a e-mailurilor stocate și va putea selecta 10 adrese de email care trimit cel mai frecvent spam.

DaD oferă opțiunea de a le bloca pentru a nu mai primi viitoare mesaje și șterge toate email-urile existente de la aceste adrese. Această acțiune nu doar curăța inbox-ul, dar va reduce și volumul de date inutile procesate în centrele de date, contribuind astfel la scăderea consumului de energie și a emisiilor de CO2.

Despre MINA

MINA este primul spațiu imersiv din România și cel mai mare centru de new media art din Europa de Sud Est. Muzeul combină arta și tehnologia într-un spațiu senzorial pentru toate vârstele și are ca scop creșterea consumului cultural și a calității producției culturale în România. Prin acest spațiu multifuncțional, dotat cu tehnologie de ultimă generație, extindem granițele colaborărilor multidisciplinare și internaționale care sprijină inovația și digitalizarea. MINA este un proiect conceput de One Night Gallery și Le Petit. Partenerii proiectului sunt George.BCR, Kaufland România, Epson România, NVIDIA și Schweppes.

În 2024, MINA a lansat MINA Pop Up, ediția itinerantă ce aduce arta digitală și noile tehnologii în trei mari orașe din România: Cluj-Napoca (19 aprilie – 2 iunie), Iași (13 iunie – 10 septembrie) și Timișoara (18 septembrie – 1 ianuarie).

Despre Kaufland România

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu 1.500 de magazine în 8 țări, 148.000 de angajați și o rețea de 178 de magazine în România. În 2021, Kaufland România a primit pentru a patra oară certificarea Best Buy Award, care atestă că este lanțul de magazine cu cel mai bun raport calitate – preț de pe piața locală. Kaufland deține și distincția Customers’ Friend pentru compania cu cele mai bune servicii pentru clienți, acordată de Institutul internațional ICERTIAS, în urma unei analize de piață. Obiectivul nostru este să aplicăm cele mai inovatoare tehnologii în domeniul retail, astfel încât clienții să se bucure de produse proaspete, la cel mai bun raport calitate-preț, prin promovarea sustenabilității și a produselor locale. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.kaufland.ro.