În vară, la puțin timp după ce a susținut un concert la Arenele Romane, pe 15 iunie, trupa Iris avea să-și șocheze fanii cu vestea că se destramă după 4 decenii. Toboșarul Nelu Dumitrescu a anunțat că, începând cu 26 august, Cristi Minculescu (58 de ani), Valter Popa și Doru Borobeică vor pleca pe drumuri separate. Au urmat acuzații grave, pe care Minculescu le-a încasat în tăcere, însă acum a venit momentul să își spună povestea, într-un interviu exclusiv pentru Click!.

Click!: Cum este în noua formulă Iris 4Ever, alături de Valter Popa și Doru Borobeică? Noul început este greu, sau din contră, îl priviți ca pe o eliberare?

Cristi Minculescu: O să vă răspund începând cu o mică rectificare. Formația noastră se numește IRIS, așa cum îi spunem de 40 de ani, iar nu Iris 4Ever, așa cum greșit s-a propagat această denumire în spațiul public. Iris 4Ever a fost denumirea spectacolului nostru din <Berăria H>, nicidecum o altă titlulatură sub care am cânta în prezent. Apoi, nu există o nouă formulă. Noi suntem aceiași de 4 decenii. Sunt alături de Valter și Boro de o viață, aș putea spune, așa că nu mă simt alături de ei altfel decât până acum, adică excelent.În ceea ce privește un nou început…poate doar din perspectiva unei reinventări, a unei dorințe puternice de a rămâne la nivelul la care am reușit să ajungem și, de ce nu, să evoluăm înspre mai bine.

