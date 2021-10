Senatorul USR PLUS de Suceava, George Mîndruță, a participat în calitate de membru permanent al Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară NATO, la sesiunea de toamnă a Adunării Parlamentare NATO ajunsă la cea de-a 67-a ediție, organizată în Lisabona în perioada 8-11 octombrie. Comisia pentru economie și securitate, din care parlamentarul sucevean face parte, a adus la aceeași masă, pentru discuții, reprezentanții a 30 de state membre pentru a aborda subiectele actuale de interes care au impact asupra securității zonei euro-atlantice.

”Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, alături de președintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa și prim ministrul gazdă, António Costa, s-au adresat delegaților prezenți pentru a evidenția importanța sesiunii plenare. Am remarcat discursul purtătoarei de cuvânt a Camerei Reprezentaților SUA, Nancy Patricia D’Alesandro Pelosi, alături de oficiali ai NATO, ONU și experți în domeniul apărării. Printre subiectele cheie abordate se numără: Agenda NATO 2030 și revizuirea conceptului strategic al NATO, concluziile trase în urma angajamentului NATO în Afganistan, reziliență democratică și dezinformarea, relația cu Rusia și China, situația din Orientul Mijlociu, cheltuielile de apărare și inovare, precum și controlul armelor. De asemenea, în cadrul sesiunii anuale, au fost adoptate recomandări politice adresate guvernelor și parlamentelor țărilor membre NATO. În plus, au fost supuse dezbaterii și aprobării plenului rapoarte și rezoluții pe diferite teme: situația din Belarus, cheltuielile pentru apărare și dezvoltarea capabilităților proprii, criza economică globală, apărare transatlantică și cooperare de securitate. În discuțiile avute cu parteneri din alte țări NATO am menționat faptul că România își dorește să vadă mai multe acțiuni de descurajare și apărare în flancul estic al NATO, în zona Mării Negre în special, acolo unde Rusia continuă să fie o prezență activă și agresivă. De asemenea, am menționat faptul că în România există un consens politic pentru alocarea a cel puțin 2% din PIB pentru apărare, în următorii 10 ani. În 2020 alocarea a fost de 2,06%, iar în 2021 de 2,07% din PIB, ceea ce face din România un partener credibil și important, inclusiv prin participarea la misiunile și operațiunile NATO”, a relatat George Mîndruță.