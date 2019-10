Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că mîine, 24 octombrie, este programat primul concert al minifilarmonicii municipalității. Spectacolul va avea loc în sala Teatrului „Matei Vișniec”, începînd cu ora 18.00. Primarul Lungu a menționat că intrarea va fi liberă. Minifilarmonica a fost înființată de Primărie și Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”.

