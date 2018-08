Railex rămâne regina minifotbalului sucevean. Echipa patronată de Ilie Lahman a cucerit al treilea său trofeu major din acest an, după ce s-a impus pe terenul Colegiului “Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți, în finala Cupei Nikodemus, cu scorul de 3-0, în fața Viitorului Măneuți. Mult mai experimentați, “alb-roșii” au tranșat soarta partidei încă din prima repriză, prin golurile marcate de Sergiu Corban, Radu Tomescu și Ciprian Brighiu.

Railex Suceava a mizat pe următorul lot de jucători: Dănuț Tipa, Ovidiu Livischi – Laurențiu Berezoschi, Ovidiu Bosancu, Mihai Guriță, Viorel Stan, Sergiu Corban, Andrei Bijec, Tiberiu Serediuc, Nicolae Gliga, Radu Tomescu, Ciprian Brighiu și Andrei Aparaschivei. Delegați: Daniel Haraga și Ionel Cazacu.

Desfășurată pe parcursul a două săptămâni, cea de-a XXII-a ediție a Cupei Nikodemus a adunat la start 12 echipe: Railex Suceava, Inter Conti Suceava, Mihu Acoperișuri Pătrăuți, Bucovina Bădeuți, Viitorul Măneuți, Aproall Rădăuți, Chelsea Vicovu de Sus, No Name Rădăuti, Marge Dornești, Ruth Caffe Vicovu de Sus, FlorConstruct Suceava și Morosan Group Cajvana.