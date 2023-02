Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, s-a aflat luni la București la mai multe ministere pentru a rezolva probleme ale comunității. ”Am participat astăzi la București la sediul AMR, la o întâlnire cu Președintele Curții de Conturi Mihai Busuioc referitor la Regulamentul privind activitatea de Audit public extern, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi a României nr.629/2022. De asemenea am participat la o întâlnire cu ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si administrației Attila Cseke pe tema transmiterii in folosință gratuită a bunilor publice în favoarea autorităților publice locale, compensarea a 50 % din combustibilul consumat la încălzire, respectiv biomasa pentru jumătate de luna din decembrie 2022 si luna ianuarie 2023, precum și Proiectul de lege privind organizarea si funcționarea politiei locale. Totodată am avut discuții la Ministerul Finanțelor, la CNI și la ANRE-Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energiei, cu probleme curente ale municipalității”, a transmis Ion Lungu.