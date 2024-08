Primarul Sucevei Ion Lungu s-a aflat astăzi la mai multe ministere și agenții din București pentru rezolvarea unor probleme ale municipalității. ”Am avut discuții la București la mai multe ministere si agenții. La Ministerul Dezvoltării am discutat la direcția PNRR -Componenta locală 10,cu domnul dir. general Dragoș Buhociu, despre plata celor 50 de autobuze electrice achiziționate pentru Zona Urbană Funcțională De asemenea am semnat două acte adiționale, pentru Reabilitare Cantină de ajutor social si Reabilitare aprofundată Clădiri Rezidențiale zona Centrală. Am purtat discuții la Ministerul Energiei, referitoare la implementarea proiectelor Reabilitare Rețele Termice si Parc Fotovoltaic, proiecte in valoare de aproximativ 100 milioane de euro, pentru care au fost demarate procedurile de licitație. La Compania Națională de Investiții am discutat despre investițiile realizate prin companie: Sala Polivalentă de 5.000 de locuri și Baza sportivă de tip I. Am discutat la Direcția Termoficare de la Ministerul Dezvoltării, strategia de încălzire in sezonul rece 2024-2025.

Am participat la Ședința Comisiei de Împrumuturi Locale de la Ministerul de Finanțe”, a relatat Ion Lungu.