În continuarea demersurilor întreprinse pentru facilitarea revenirii în țară a cetățenilor români aflați temporar în străinătate și care au fost afectați de măsurile întreprinse de statele europene pentru gestionarea și prevenirea epidemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe informează că în cursul zilei de ieri a fost facilitată repatrierea a 100 de cetățeni români (74 din Malta și 26 din Egipt) care au revenit în siguranță în țară, iar în cursul acestei dimineți alți 89 de cetățeni români au revenit cu bine din Spania, în urma demersurilor MAE și ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

MAE reînnoiește apelurile făcute anterior privind evitarea oricăror călătorii externe care nu sunt absolut esențiale și recomandarea ca turiștii sau cetățenii români aflați temporar în străinătate să revină de urgență în țară.

Totodată, MAE face apel la cetățenii români de a da dovadă de înțelegere și responsabilitate și de a evalua în mod responsabil oportunitatea călătoriilor în străinătate în acest moment. Astfel de călătorii pot antrena riscuri majore, periclitând siguranța cetățenilor și posibilitatea acestora de revenire în țară. De asemenea, MAE face apel la cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate de a respecta cu strictețe recomandările autorităților din aceste state și subliniază că deplasările către România nu sunt recomandate. Aceste deplasări pot fi afectate de restricțiile impuse de statele de tranzit și pot constitui un factor suplimentar de propagare a infecției cu COVID-19, punând astfel în pericol siguranța celor de acasă.