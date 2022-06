Ministerul Agriculturii vrea să redirecționeze două miliarde de euro pentru a asigura independența energetică a fermierilor și procesatorilor din România. Ministrul agriculturii, Adrian Chesnoiu, a declarat, astăzi, la Fălticeni, că o soluție pentru reducerea costurilor de producție pentru produselor alimentare din România este asigurarea energiei necesare fermierilor și unităților din industria alimentară. „Pentru reducerea costurilor am discutat la nivel guvernamental cu ministrul energiei ca o parte din fondurile de modernizare pe care România le are la dispoziție să fie direcționate către fermieri și către industria alimentară, astfel încât într-o perioadă scurtă de timp să le asigurăm independența energetică, eliminând practic un factor de risc. În momentul în care un fermier sau o unitate de procesare își are asigurată energia electrică de care are nevoie atunci cu siguranță și costurile de producție scad”, a spus Adrian Chesnoiu. El a precizat că aici nu este vorba doar despre montarea de panouri fotovoltaice, dar și de pompe de căldură sau stații de biogaz sau biomasă. „Putem utiliza acoperișurile fermelor, a unităților de procesare pentru a fi montate panouri fotovoltaice. Apoi vorbim de pompe de căldură, stații de biogaz sau de biomasă astfel încât să le putem acorda fermierilor români și celor din industria alimentară cât mai multă eficiență.

Vor fi fonduri la dispoziția fermierilor pentru a face aceste investiții din Fondul de Modernizare pe care îl avem la dispoziție, cu o cotă de cofinanțare, așa cum prevede regulamentul european, dar încercăm să o ducem cât mai mult în jos”, a arătat ministrul agriculturii. El a subliniat că necesarul de fonduri pentru un astfel de program este uriaș, însă intenția Ministerului Agriculturii este ca din

cele 16 miliarde de euro pe care România le are la dispoziție prin Fondul de Modernizare, cel puțin două miliarde de euro să fie direcționate către agricultură și industria alimentară. „Acum lucrăm la parteneriatul cu Ministerul Energiei, la ghidurile de finanțare, astfel încât după ce primim acordul Băncii Europene de Investiții să putem deschidem liniile de finanțare. Măsura va fi implementată prin AFIR, astfel încât mecanismul pe care îl avem acolo, sistemul informatic deja certificat de Uniunea Europeană să fie utilizat și pentru gestionarea acestor fonduri”, a explicat Adrian Chesnoiu.

Pe de altă parte, el a amintit că în momentul de față sunt în derulare procedurile pentru renegocierea Planului Național de Redresare și Reziliență pentru domeniul agriculturii, astfel încât și acest domeniu să beneficieze de fonduri europene suplimentare pentru dezvoltare, în special în ceea ce înseamnă sistemele de irigații, desecare, stimularea precipitațiilor sau combaterea grindinei.

„Și dacă am menționat de combaterea grindinei, am o veste bună pentru județul Suceava. În comitetul tehnico economic al Ministerului Agriculturii am luat decizia să demarăm studiul de fezabilitate pentru dezvoltarea sistemului de combatere a grindinei în județ. Și asta se datorează în primul rând eforturilor pe care le-au făcut colegii de aici din Suceava, domnul senator și deputații suceveni, pentru că avem un dialog săptămânal cu privire la nevoile pe care le aveți la nivelul județului”, a spus Adrian Chesnoiu.