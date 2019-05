Ministerul Apelor și Pădurilor a alocat în acest an județului Suceava suma de 52,7 milioane de lei din care 23,7 milioane de lei pentru investiții în lucrări hidrotehnice și 29 de milioane de lei pentru investiții în domeniul forestier. Anunțul a fost făcut de ministrul Ioan Deneș în cadrul unei conferințe de presă susținută la Suceava la care au mai participat secretarul de stat, suceveanul Daniel Coroamă și președintele organzației județene a PSD, senatorul Ioan Stan. Deneș a subliniat că suma alocată pentru lucrări hidrotehnice de 23,7 milioane de lei, va fi folosită pentru realizarea a 3,3 kilometri de diguri de apărare, 2,3 kilometri amenajări de albii, 1,7 kilometri consolidări de maluri și 1,5 kilometri decolmatări canale.

Lucrări hidrotehnice ample la Drăgușeni și Iacobeni

Printre investițiile care vor primi alocări bugetare ministrul Deneș a amintit de ”regularizări și apărări de maluri râu Moldova” la Drăgușeni. Valoarea totală a investiției, a spus Deneș, este de 8,5 milioane de lei. El a spus că lucrările sunt executate în procent de 60% urmând a fi finalizate în acest an. Este vorba de realizarea unui dig de apărare mal stâng râu Moldova în lungime de 2,3 kilometri. ”Mai bine de jumătate din digul de apărare este deja executat. Vom aloca banii necesari pentru a finaliza lucrarea în acest an”, a spus ministrul. O altă lucrare amintită de ministru se referă la ”amenajare râu Bistrița și afluenți pe sectorul Iacobeni-Sabasa”, o investiție în valoare totală de 115 milioane de lei. Vor fi realizate 78 de kilometri amenajări albie, 30,7 kilometri îndiguiri, 1 kilometru parapet beton. ”În 2018 am alocat 69 de milioane de lei rămânând suma de 46 de milioane de leoi rest de executat. În acest am alocat 3,6 milioane de lei cu care vom realiza 2,1 kilometri amenajare râu Bistrița, 1 kilometru dig și 1,6 kilometri consolidări de mal”, a spus Deneș. El a precizat că ministerul a mai prins la finanțare trei puncte critice pentru care s-au alocat 1,1 milioane de lei și anume regularizare și îndiguire pârâu Seaca la Boroaia, consolidare dig mal stâng pârâu Râșca la Bogdănești și amanajare pârâu Humor la Gura Humorului. ”Aceste puncte critice este pentru prima dată când le-am prioritizat la nivelul ministerului pentru că ele sunt puncte critice rezultate din calamități care au apărut în diverși ani și care în momentul în care a trecut acea perioadă de șase luni când se puteau rezolva în regim de urgență ele au rămas să se deruleze pe formula clasică de investiții”, a subliniat Deneș.

”Este cel mai mare buget pe lucrări hidrotehnice din ultimii 10 ani”

”Pe intervenții punctuale pe cursurile de apă mai avem o valoare totală pe plan tehnic alocată de 4 milioane de lei din care vom face amenajări cursuri de apă în județul Suceava pe o lungime de 26 de kilometri apărări și consolidări de mal pe o lungime de 2 kilometri”, a mai spus ministrul. El a mai ținut să menționeze că bugetul alocat de Ministerul Apelor și Pădurilor în 2019 pentru investiții la nivel național depășește 700 de milioane de lei din care peste 500 de milioane de lei sunt destinate lucrărilor hidrotehnice. ”Este cel mai mare buget pe lucrări hidrotehnice din ultimii 10 ani”, a încheiat Ioan Deneș.