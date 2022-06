Primele 73 de proiecte pentru investiții în realizarea, extinderea și modernizarea infrastructurii de distribuție a gazelor naturale, în valoare totală de 3.854.583.847,09 lei, finanțate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, au fost aprobate de Ministerul Dezvoltării, a anunțat ministrul Cseke Attila. La nivelul județului Suceava au fost aprobate cinci proiecte, pentru 17 localități în care se vor construi rețele noi de gaze naturale.

Acestea fac parte din categoria celor 105 proiecte mature care vizează dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale din 165 unități administrativ-teritoriale, depuse inițial la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, dar a căror valoare a excedat plafonul alocat POIM.

”Obiectivul nostru este să asigurăm acest serviciu de bază pentru cetățenii care nu sunt racordați la rețeaua de gaze naturale și, prin acest program, vom branșa aproximativ 196.000 de familii la rețeaua de gaze”, a precizat ministrul dezvoltării.

Ministrul Cseke Attila a reamintit că, prin Programul ”Anghel Saligny”, sunt alocate 65,5 miliarde de lei pentru extinderea și modernizarea rețelelor de drumuri, poduri, apă, canalizare și gaz.

Pentru județul Suceava au fost aprobate următoarele proiecte:

Dezvoltare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în teritoriul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bazinul Solca Bucovinei (comuna Arbore, comuna Iaslovăț, comuna Volovăț, comuna Burla, oraș Milișăuți și oraș Solca, județul Suceava) – 121.261.800,58 lei

Dezvoltare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în teritoriul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Pleșa (comuna Adâncata și comuna Hănțești, județul Suceava)” – 94.429.870,67 lei

Dezvoltare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în comunele Pojorâta și Fundul Moldovei, județul Suceava – 39.543.741,40 lei

Construire reţea inteligentă de distribuţie gaze naturale în comunele Rădăşeni şi Cornu Luncii – 81.148.529,84 lei

Dezvoltare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în teritoriul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Lunca Sucevei (oraș Salcea, comuna Udești, comuna Fântânele, comuna Verești și oraș Liteni, județul Suceava) – 119.653.772,98 lei