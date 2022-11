Ministerul Educației a avizat înființarea Spitalului Clinic Universitar de Urgențe Suceava, iar pentru a închide cercul mai este nevoie de acordul Ministerului Sănătății. Declarația a fost făcută de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. El a afirmat că pentru transformarea Spitalului Județean în spital clinic, dar și pentru construirea Facultății de Medicină și Științe Biologice în curtea unității sanitare, există un parteneriat încheiat între consiliu, spital și Universitatea „Ștefan cel Mare”. Președintele Flutur a menționat că pentru spital clinic au fost aprobate secțiile de Nefrologie, Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, Reumatologie, Chirurgie ortopedică infantilă, Chirurgie generală, Pediatrie, Ortopedie și Traumatologie, precum și Serviciul de Medicină Legală și Laboratorul BK.

