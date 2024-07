Ministerul Educației a dat ca exemplu investițiile făcute în modernizarea școlilor din comuna Marginea. Într-un comunicat transmis de minister se arată că toate cele patru unități de învățământ preuniversitar din comun Marginea au început să fie dotate cu mobilier nou, echipamente digitale și materiale didactice, inclusiv materiale și echipamente didactice specifice pentru atelierele de practică.

Astfel, prin proiectele finanțate cu fonduri europene prin PNRR, în școlile din Marginea s-au adus îmbunătățiri precum: două laboratoare de informatică dotate cu echipamente digitale, în completarea celor existente, 46 de săli de clasă/grupe de grădiniță dotate cu echipamente TIC, 28 de săli de clasă dotate cu mobilier nou adaptat nivelului de învățământ, două laboratoare multidisciplinare dotate cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale, două cabinete psihopedagogice și două cabinete de limbi moderne dotate cu materiale didactice specifice și echipamente digitale, precum și o sală de sport dotată cu materiale didactice și echipamente digitale

„Ne bucurăm că învățământul din comuna Marginea evoluează și se adaptează cerințelor moderne. Mulțumim tuturor celor implicați în acest proiect pentru efortul și dedicarea lor”, a transmis conducerea Ministerului Educației.