Problema tinerilor absolventi care nu-si gasesc de munca pe piata romaneasca este cu adevarat ingrijoratoare in ultimii ani. Ministerul Educatiei face tot posibilul sa ajute tinerii sa-si gaseasca un loc de munca, iar in parteneriat cu Ministerul Muncii au lansat inca un proiect ce urmeaza sa tinteasca peste 200.000 de tineri.

Proiectul urmeaza sa se dezvolte pana in anul 2020, iar acesta presupune ca tinerii inscrisi sa beneficieze de cursuri de calificare specifice, pentru posturile pe care se inscriu, sa beneficieze de oferte de munca calitative si sa fie inscrisi in baza de evidenta a Serviciului Public de Ocupare – institutie ce se ocupa cu incadrarea tinerilor absolventi de liceu pe piata muncii.

INTESPO, proiectul inceput inca din 2017 (septembrie), ar urma sa ruleze pe o perioada de 4 ani, pana in 2020, propunandu-si sa inscrie in piata muncii peste 160.000 de tineri, pe care ii asteapta sedinte de consiliere in cariera, inregistrarea si profilarea acestora pentru a se incadra pe piata muncii.

In ce consta proiectul in prima etapa?

In prima etapa, deja in derulare, proiectul presupune identificarea a cel putin 200.000 de tineri inactivi, care sa fi absolvit cel putin ciclul obligatoriu de 10 clase. In a doua etapa, acestia urmeaza a fi inregistrati in bazele de date SPO si profilati, in functie de studii si de dorintele lor, dar si in functie de locurile disponibile.

Acestia ar urma ca mai apoi sa primeasca oferte de locuri de munca si sa participe la cursuri de formare profesionala. Daca nu va fi posibil integrarea directa pe piata muncii a acestora, tinerii vor primi oferte de ucenicie sau stagii de practica, pentru a li se usura integrarea pe piata muncii in cel mai scurt timp.

Cui se adreseaza programul?

Programul se adreseaza tinerilor care au absolvit ciclul de 10 clase. Insa sunt foarte multi tineri NEETs (inactivi) identificati, care nu au absolvit nici macar ciclul primar de invatamant. Pentru toti acestia vor exista pe piata programele de tipul „A doua sansa”. Aceste programe vor presupune identificarea tinerilor si reintroducerea lor in ciclul invatamantului.

Vor exista programe de finantare educationala a tinerilor, iar pentru cei ce termina studiile se vor lansa transe suplimentare de introducere pe piata muncii, cu ajutorul programului INTESPO.

Proiectul este in concordanta cu obiectivele Strategiei nationale de invatare pe tot parcursul vietii 2015-2020 si ale Strategiei nationale de reducere a parasirii timpurii a scolii.

Insa, proiectul va avea chiar si o alta componenta, pentru tinerii care au absolvit studii superioare. Acestia vor putea primi consiliere in vederea initierii unei afaceri personale. Iata asadar, un proiect de amploare directionat pe 3 mari laturi de activitate, care are ca principal obiectiv integrarea tinerilor pe piata muncii. Aceasta este una dintre cele mai bune vesti din cadrul Ministerului Educatiei si Ministerului Muncii pe acest an.