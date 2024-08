Ministerul Finantelor (MF) a atras aproape 1,7 miliarde lei si peste 311 milioane euro prin cinci emisiuni de titluri de stat pentru populatie (FIDELIS), in cadrul celei de-a patra oferte publice derulata in acest an pe piata de capital.

Aceasta este cea mai mare suma atrasa de MF printr-o oferta publica de vanzare de titluri de stat Fidelis.

Numarul de ordine de subscriere plasate a atins un record de peste 20.300, fiind pentru prima data cand este depasit pragul de 20.000 de ordine.

Donatorii de sange au cumparat titluri de stat Fidelis in valoare de 202 milioane lei, la o dobanda de 6,8% p.a.

Prin intermediul celor 18 oferte derulate incepand cu august 2020, Ministerul Finantelor a atras de la populatie aproape 35 miliarde lei (7,1 miliarde euro). Ministerul Finantelor (MF) a atras aproape 1,7 miliarde lei si, respectiv, peste 311 milioane euro (valori insumand peste 3,2 miliarde lei – 650 milioane euro), prin a patra oferta primara de vanzare de titluri de stat pentru populatie (FIDELIS) derulata in acest an prin sistemele Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

„Pentru a doua oara in acest an, au fost investite sume record pentru emisiunile Programului FIDELIS. Cele peste 230.000 de subscrieri in titlurile de stat FIDELIS de pana acum se integreaza perfect in dinamica investitiilor persoanelor fizice pe piata de capital si reusesc sa atraga surse importante de finantare pentru statul roman. Instrumentele oferite in cadrul acestui program sunt imbunatatite constant pentru a ne adapta cerintelor investitorilor. In ceea ce priveste componenta sociala, ne mandrim cu cei peste 11.000 de donatori-investitori care au subscris pana acum peste 1,4 miliarde lei. Ca element de noutate, aceasta editie, in afara de instrumentul dedicat donatorilor, a adus scadenta de 5 ani, pentru cei ce urmaresc investitii de lunga durata, cu risc minim si dobanda competitiva”, a declarat Marcel Bolos, Ministrul Finantelor.

„Felicitam Ministerul Finantelor pentru succesul remarcabil obtinut in cadrul celei de-a 18-a oferte publice de vanzare a titlurilor de stat Fidelis. Atragerea unei sume record de peste 3,2 miliarde lei demonstreaza increderea investitorilor romani in stabilitatea si perspectivele economice ale tarii noastre. Interesul in crestere al investitorilor a fost vizibil si in numarul de ordine de subscriere, care a depasit in premiera pragul de 20.000. Aceasta realizare consolideaza parteneriatul dintre statul roman si piata de capital si subliniaza importanta diversificarii portofoliului de investitii. Prin intermediul titlurilor de stat Fidelis, investitorii au acces la o clasa de active stabila si cu randament atractiv, contribuind astfel la dezvoltarea economiei romanesti”, a declarat Radu Hanga, Presedintele Consiliului de Administratie al BVB.

„Ministerul Finantelor a demonstrat inca o data ca Romania este o destinatie atractiva pentru investitii, suma totala de peste 10 miliarde lei atrasa in acest an reprezentand aproape o treime din suma totala atrasa in ultimii cinci ani. Cele doua recorduri stabilite in acest an, in editiile din aprilie si august, de peste 3 miliarde lei fiecare, reprezinta o crestere importanta fata de anii precedenti si subliniaza succesul continuu al programului Fidelis. Felicitam Ministerul Finantelor pentru aceasta realizare, sindicatul de brokeri care a intermediat oferta si partenerul emisiunii Rock FM pentru contributia la promovarea programului si la cresterea gradului de constientizare a publicului cu privire la importanta investitiilor in titlurile de stat si a donarii de sange”, a afirmat Adrian Tanase, Directorul General al BVB.

Oferta primara de vanzare a titlurilor de stat Fidelis a fost intermediata de sindicatul format din BT Capital Partners (Lead Manager si Intermediar) si Banca Transilvania (Grup de Distributie), precum si Alpha Bank Romania, Banca Comerciala Romana, BRD – Groupe Societe Generale (Intermediari). De asemenea, titlurile de stat au putut fi cumparate si prin 11 participanti eligibili.

„Suntem foarte bucurosi de stabilirea unui nou record al sumelor atrase in cea mai recenta emisiune din programul Fidelis. Dobanzile atractive si gradul ridicat de recurenta al acestui produs sporesc increderea investitorilor, iar asteptarile globale de temperare a dobanzilor de referinta au sustinut volumele in crestere pentru editiile recente. Contributia acestor exercitii sustinute, prin care piata locala are oportunitatea de investire si economisire, se manifesta prin cifrele in crestere si prin fluidizarea proceselor de subscriere in cadrul ofertelor”, a spus Vlad Pintilie, Directorul General Adjunct al BT Capital Partners.

„Cu cea de-a 18-a editie a programului Fidelis, vedem cum acesta a devenit un pilon de incredere pentru investitorii de retail din Romania. Participarea constanta si interesul sporit arata ca romanii inteleg beneficiile acestui instrument financiar, care continua sa ofere randamente atractive intr-un context economic volatil. Fidelis nu este doar un program de succes, ci si o dovada a maturizarii pietei locale de capital”, a declarat Nicoleta Ruxandescu, Director Unitatea de Investitii si Piete de Capital din cadrul Alpha Bank Romania.

„Fiind la a 18-a emisiune in ultimii patru ani, titlurile Fidelis s-au consacrat drept instrument indispensabil in demersurile investitorilor de retail de optimizare a deciziilor de management de portofoliu. De un astfel de instrument era cu atat mai mult nevoie intr-un mediu cu vizibilitate relativ redusa pe pietele financiare, cu dobanzi pe un palier ridicat pentru mult timp si cu bursele de valori in zona de maxime istorice. In acest fel, investitorii de retail isi pot schimba neingradit alocarile intre instrumente cu venit fix si actiuni in portofolii, fapt esential pentru functionalitatea unor strategii de investitii active. Pentru Ministerul Finantelor, titlurile de stat Fidelis au devenit reprezentative in strategia de finantare a statului roman, fiind in acelasi timp si un instrument de referinta la care sunt raportate inevitabil si produsele de economisire clasice din sistemul bancar”, a afirmat Irina Neacsu, Director Executiv Corporate Finance BRD – Groupe Societe Generale.

„Emisiunile Fidelis au un rol esential in atragerea populatiei catre piata de capital, oferindu-le o oportunitate accesibila, cu un grad crescut de siguranta, pentru plasarea economiilor. BCR este partener pe termen lung in acest demers, initiat de Ministerul Finantelor si BVB, si ne bucuram ca impreuna putem sa crestem o comunitate de investitori activi si bine informati. De altfel, prin achizitia de titluri de stat, cetatenii contribuie direct la finantarea bugetului de stat si la proiectele mari de infrastructura. Vorbim despre o implicare activa in economia nationala, mai departe de dezvoltarea educatiei investitionale in randul populatiei”, a declarat Andrei Ionut Popescu, Director Executiv Piete Financiare BCR.

In cadrul acestei oferte, derulata in perioada 8 – 20 august, romanii au plasat un numar record de ordine de subscriere, de 20.309, atat pentru titlurile de stat denominate in lei, cat si pentru cele in euro.

Caracteristicile titlurilor de stat sunt prezentate in tabelul urmator:

Criteriu Emisiune in lei cu scadenta in august 2025 Emisiune in lei pentru donatori, cu scadenta in august 2025 Emisiune in lei cu scadenta in august 2029 Emisiune in euro cu scadenta in august 2025 Emisiune in euro scadenta in august 2029 ISIN ROA1TUSO7AA5 RO03ASF070Z6 ROOH5OS3YJ34 RO1VDKAXHC28 ROFWCWVUUWU1 Simbol R2508A R2508B R2908A R2508BE R2908AE Maturitate 1 an 1 an 5 ani 1 an 5 ani Dobanda anuala 5,8% p.a. 6,8% p.a. 7% p.a. 4% p.a. 5% p.a. Valoare emisiune 514.498.000 202.032.600 970.211.700 205.396.400 105.703.100 Valoare nominala/ titlu de stat 100 lei 100 lei 100 lei 100 euro 100 euro Suma minima subscrisa 5.000 lei 500 lei 5.000 lei 1.000 euro 1.000 euro

Veniturile obtinute, atat din dobanzi, cat si din castigurile de capital nu sunt impozabile.

In emisiunea de titluri de stat Fidelis au putut investi persoanele fizice rezidente si nerezidente cu varsta de peste 18 ani pana la data inchiderii ofertei, inclusiv.

Informatii utile despre titlurile de stat FIDELIS – intrebari si raspunsuri

Unde gasesc titlurile pe care le-am cumparat in oferta?

Daca au fost subscrise printr-o banca sau societate de brokeraj, fara a semna un contract de prestari servicii de investitii financiare, titlurile de stat sunt inregistrate in evidentele Depozitarului Central in numele detinatorului. In cazul in care titlurile de stat au fost cumparate in baza unui contract de prestari servicii de investitii financiare, printr-o banca sau societate de brokeraj autorizata sa tranzactioneze la Bursa de Valori Bucuresti, titlurile de stat sunt in contul de tranzactionare al detinatorului.

Ce fac cu titlurile de stat?

Acestea pot fi pastrate pana la maturitate sau detinatorii le pot vinde sau pot sa cumpere si altele in orice sedinta de tranzactionare la BVB, printr-unul dintre intermediarii autorizati (banca sau societate de brokeraj) sa tranzactioneze la BVB.

Daca detinatorii doresc sa pastreze titlurile de stat, acestia au doua optiuni:

Vor primi dobanda anual, iar la maturitate li se va returna principalul intr-un cont bancar transmis Depozitarului Central, in cazul in care subscrierea a fost facuta printr-o banca sau societate de brokeraj, fara a semna un contract de prestari servicii de investitii financiare.

Pot deschide un cont de tranzactionare la o banca sau societate de brokeraj, prin semnarea unui contract de prestari servicii de investitii financiare si pot transfera titlurile de stat de la Depozitarul Central in acest cont de tranzactionare. In acest caz detinatorii vor avea titlurile de stat in contul de investitii in care vor primi cuponul anual, iar la maturitate li se va returna principalul.

Cum pot sa vand sau sa mai cumpar titluri de stat dupa ce oferta s-a incheiat?

Tranzactiile la BVB au loc intre cumparatori si vanzatori prin intermediul platformei de tranzactionare. Pentru a putea cumpara sau vinde, investitorii trebuie sa aiba un cont de tranzactionare la o banca sau societate de brokeraj. Lista intermediarilor autorizati sa tranzactioneze la BVB este disponibila AICI.

Unde pot vedea pretul curent al titlurilor?

Pretul poate fi verificat in orice moment pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, www.bvb.ro, introducand simbolurile de mai jos in casuta de [ Cautare ] de pe pagina principala:

R2508B – pentru titlurile de stat pentru donatori, in lei si cu maturitate de 1 an

R2508A – pentru titlurile de stat in lei cu maturitate de 1 an

R2908A – pentru titlurile de stat in lei cu maturitate de 5 ani

R2508BE – pentru titlurile de stat in euro cu maturitate de 1 an

R2908AE – pentru titlurile de stat in euro cu maturitate de 5 ani.